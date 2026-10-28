SÖZCÜ TV programcısı ve Cumhuriyet yazarı tutuklu gazeteci Murat Ağırel’in, 7 Mart 2025’teki “YÖK aracında uyuşturucu yakalandı” başlıklı haberi nedeniyle “iftira” suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı.
Ağırel, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, yapmadığı bir haberden tutuklu bulunduğu Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
HAKİM SAVCIYA UYDU
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Ağırel’in üzerine atılı suçtan beraatini talep etti. Mahkeme, Ağırel’in üzerine atılı “iftira” suçundan beraatine karar verdi.