Portekiz Kupası'nın dördüncü turunda Paredes ile karşılaşan Porto'da Francisco Moura, kendi kalesine attığı golün ardından gözyaşlarını tutamadı. Porto, 1-1'lik eşitliğin bozulmadığı mücadelede penaltı atışlarını 3-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmanın 57. dakikasında topu kendi ağlarına gönderen Moura, skorun 1-1'e gelmesine neden oldu. Büyük üzüntü yaşayan 27 yaşındaki Portekizli savunmacı, oyundan çıkmak için yedek kulübesine işaret etti. Teknik heyet, Moura'yı 70. dakikada oyundan aldı.

Moura'nın kendi kalesine attığı golün görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. Futbolseverler, alışılmadık pozisyonu yapay zekâyla üretilmiş görüntülere benzetti. Kalenin önüne doğru gelen topu çevresinde hiçbir rakibi olmamasına rağmen, kalecinin kalesinde olmadığı anlarda, auta ya da ceza sahası dışına yollaması beklenen topu Moura kendi kalesine yuvarladı.