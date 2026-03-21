İstanbul’un Etiler semtinde köpek gezdirerek gelir elde ettiğini belirten bir kişinin sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Paylaşımda, saatlik ücretin 1500 TL olduğu, gün içinde 4 köpek gezdirerek aylık kazancın 150 bin TL’ye ulaştığını ifade etti.

Bu işi yaparken ek bir maliyetle karşılaşmadığını ve gelirinin tamamen zamanını değerlendirmesine dayandığını dile getiren kişi, paylaşımında bazı meslek gruplarında iş bulma sürecinin zor olduğuna dikkat çekti. Ayrıca farklı iş fırsatlarının değerlendirilebileceği belirtti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada gündem olan bu paylaşımın ardından bazı kullanıcılar bu tür işlerin fırsat sunduğunu savunurken, bazıları ise vergi ve kayıt dışılık gibi konulara dikkat çekerek eleştirilerde bulundu.