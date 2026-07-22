Olay, 20 Temmuz'da Krakow Havalimanı'nda Dubai seferi öncesindeki güvenlik kontrolü sırasında yaşandı. Güvenlik görevlilerinin rutin sorularını yanıtlayan yolcu, bavulunda bomba ve bıçaklar bulunduğunu söyleyince durum anında ciddiye alındı.

İhbarın ardından havalimanında görevli özel müdahale ekipleri bölgeye sevk edildi ve standart güvenlik prosedürleri eksiksiz şekilde devreye alındı.

BAVULU DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENDİ

Yetkililer, yolcunun hem kendisini hem de bagajını kapsamlı bir aramadan geçirdi. Bavul önce X-ray cihazıyla tarandı, ardından elle ayrıntılı olarak kontrol edildi. Yapılan incelemelerde herhangi bir patlayıcı, kesici alet ya da taşınması yasak başka bir maddeye rastlanmadı.

Bununla birlikte yolcunun kimlik bilgileri de ilgili veri tabanlarında sorgulandı. Yapılan kontrollerde şahsın aranan biri olmadığı ve herhangi bir güvenlik riski taşımadığı belirlendi.

"ŞAKA YAPTIM" SAVUNMASI CEZAYI ÖNLEYEMEDİ

İncelemelerin ardından yolcunun ifadelerinin tamamen şaka amaçlı olduğu ortaya çıktı. Ancak havalimanı güvenliği söz konusu olduğunda bu tür beyanların ciddi sonuçlar doğurduğu vurgulandı.