Galler’in Dolgarrog köyünde 1925 yılında meydana gelen baraj felaketi, İngiltere’de rezervuar güvenliği açısından dönüm noktalarından biri oldu. Barajların çökmesiyle serbest kalan büyük su kütlesi kayaları da beraberinde sürükleyerek yerleşim alanına ulaştı ve 16 kişi hayatını kaybetti.

Dolgarrog felaketi 1925 yılında Kuzey Galler’de meydana geldi. Llyn Eigiau Barajı’nın çökmesinin ardından açığa çıkan sular aşağı kesimlere ilerledi ve bölgedeki rezervuar sistemini de etkileyerek büyük bir taşkına dönüştü. Su ve beraberinde sürüklenen kaya kütlesi Dolgarrog’a ulaştığında yerleşimde büyük yıkım meydana geldi. Köyde 16 kişi yaşamını yitirirken bazı yapılar tamamen yok oldu.

FELAKETİN NEDENİ NEYDİ?

Olayın ardından yapılan incelemelerde baraj sisteminin yapısal güvenliği ve rezervuarların denetlenmesine ilişkin eksiklikler gündeme geldi. Aynı yıl Büyük Britanya’da ölümle sonuçlanan bir başka baraj faciasının daha yaşanması, mevcut güvenlik sisteminin yeniden değerlendirilmesine yol açtı. 1925’teki baraj facialarında toplam 21 kişi hayatını kaybetti. Dolgarrog’daki 16 can kaybı da bu toplamın içinde yer aldı.

FACİADAN 5 YIL SONRA YENİ YASA ÇIKARILDI

Dolgarrog ve aynı yıl yaşanan diğer baraj faciasının ardından rezervuarların güvenliğine ilişkin yasal düzenleme çalışmaları başladı. 1930 yılında Reservoirs (Safety Provisions) Act kabul edilerek büyük rezervuarların güvenliğine yönelik yeni kurallar getirildi. Düzenlemeyle rezervuarların uzman mühendisler tarafından denetlenmesi ve güvenlik önlemlerinin daha sistematik hale getirilmesi amaçlandı. 1930 tarihli düzenleme daha sonra 1975 Reservoirs Act ile yenilendi.



101 YIL SONRA HÂLÂ TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

1925’te meydana gelen Dolgarrog felaketinin üzerinden 2026 itibarıyla 101 yıl geçti. İngiltere Çevre Ajansı’nın kayıtlarında da 1925’teki baraj facialarının 1930 tarihli rezervuar güvenliği yasasının çıkarılmasına yol açtığı belirtiliyor. Büyük Britanya’da 1925’ten bu yana baraj çökmesi nedeniyle can kaybıyla sonuçlanan yeni bir olay kaydedilmedi. Dolgarrog felaketi ise rezervuar güvenliği düzenlemelerinin şekillenmesinde etkili olan olaylardan biri olarak kayıtlarda yer alıyor.

BİR KÖYÜ VURAN FELAKET KURALLARI DEĞİŞTİRDİ

Dolgarrog’daki olay, barajların yalnızca inşa aşamasındaki güvenliğinin değil, kullanım süresince düzenli olarak denetlenmesinin de önemini gündeme getirdi. 1925’te meydana gelen felaketin ardından başlayan süreç, 5 yıl sonra çıkarılan rezervuar güvenliği yasasıyla sonuçlandı. Günümüzde ise olayın üzerinden 101 yıl geçmiş durumda.