İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik dev bir operasyona imza atıldı. Belçika merkezli faaliyet yürüten ve liderliğini Bayram Yaramış'ın yaptığı ileri sürülen "Yaramışlar" suç örgütü mercek altına alındı.

38 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, örgütün hiyerarşik bir yapıya sahip olduğu, uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yaptığı ve süreklilik arz eden çok yönlü suç işleme kapasitesine sahip olduğu tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından savcılık, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 11'İ YURT DIŞINDA

Emniyet güçlerinin belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 11'inin yurt dışında bulunduğu, 1'inin halihazırda cezaevinde olduğu belirlendi. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

1 MİLYAR LİRALIK DEV SERVETE EL KONULDU

Operasyonun en dikkat çeken boyutu ise suç gelirlerine yönelik el koyma kararları oldu. Örgütün suçtan elde ettiği değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar lira olan dev mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında;

87 taşınmaz,

18 araç,

4 özel tekne,

14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer tüm mal varlığı unsurları yer aldı.

Gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.