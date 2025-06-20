İlk defa 2014 yılına İstanbul'da rastlanan kemirgen istilacı teke böceği yeniden İstanbul'a döndü. Akçaağaç, turunçgiller, at kestanesi ile çınar ağaçlarını içten kemiren bu istilacı ekonomiye de zarar veriyor.

EKONOMİYE DE ZARAR VERİYOR

Bitkilerin değerini düşüren ve ekonomiye zararı olan bu böcek türünün kente doğal yollarla gelmediği belirtildi. Bilimsel adı "anoplophora chinensis" olarak da bilinen ve Uzak Doğu'ya ait böcek, Şişli ve Beşiktaş'ta görüldü. Görenler cep telefonuyla kaydetti.

GÖRDÜĞÜNÜZ AN YETKİLİLERİ ARAYIN

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Hızal,istilacı böceğin mayıs ayından ortaya çıktığı ve Haziran ayında daha çok görüldüğünü kaydetti. Hızal, böceğin uzaktan desenli görülmesinden dolayı sempatik görüldüğü fakar ağaçları yok ettiğini söyledi. Görüldüğü yerde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplere bildirilmesi gerektiği ifade eden Hızal, mücadele edilmesine rağmen varlığını hala sürdürdüğünü aktardı.

FARKLI ŞEHİRLERE DE SIÇRAYABİLİR

Hızal, teke böceğinin yıllar içerisinde farklı şehirlerde de görülmeye başladığını ifade eden İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Dikmen ise bu böceğin "turunçgil uzun antenli teke böceği" olarak da adlandırıldığını anlattı.

DOĞAL OLMAYAN YOLLARA ÜLKEMİZE GİRDİ

Dikmen, Teke böceğinin, Uzak Doğu'da Japonya, Çin, Kore gibi ülkelerde yaygın yaşadığını ve muhtemelen kereste ticareti veya ithal edilen kültür bitkileriyle ülkemize geldiği belirtti.

DOĞAYI İSTİLA EDİYOR

Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Turan da bu istilacı böceği sadece doğaya değil ekonomiye de zarar verdiğini ifade ederek, "Birçok bitkinin muhtelif kısımlarını yemesi hem bitkide zarara sebep oluyor hem de değerini düşürerek ekonomiye zarar veriyor. Bu nedenle böyle istilacı türlerle mutlaka mücadele edilmesi gerekmektedir" dedi.

Teke böceğinin geniş alanlara yayılmasın ülke ekonomise ciddi zararları olduğunu sözlerine ekledi.