İngiltere’nin popüler tatil merkezlerinden Dorset’teki Knoll Plajı’nda yürüyüş yapan bir dalgıç, kıyıda tuhaf görünümlü bir cisim fark etti. İlk başta cismi küçük bir şamandıra ya da plastik torba sanan Owen Booty, yaklaştığında yaklaşık 43 santimetre büyüklüğünde, tamamen şişmiş dev bir balıkla karşılaştı.

Yerel halk arasında garip görünümü nedeniyle "yaratık" olarak adlandırılan bu canlının, deniz biyologları tarafından yapılan incelemeler sonucunda okyanusların tropikal sularında yaşayan son derece tehlikeli bir balon balığı olduğu anlaşıldı.

Normal şartlarda Hint, Pasifik ve Atlantik okyanuslarının sıcak sularında yaşamını sürdüren bu egzotik türün, son dönemde bölgede etkili olan şiddetli Austen ve Boalo fırtınaları nedeniyle rotasından yüzlerce mil saparak İngiltere kıyılarına kadar sürüklendiği tahmin ediliyor.

Bölgede dalış yapan ve deniz canlılarına alışkın olan Booty bile karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, fotoğrafları hemen Dorset Yaban Hayatı Vakfı’na ve uzman biyologlara göndererek durumu teyit ettirdi.

SİYANÜRDEN 1.000 KAT DAHA ZEHİRLİ

Olayın ardından yetkililer ülke genelinde acil durum uyarısı yayınladı. Kıyıya vuran balık ölmüş olsa da taşıdığı zehir nedeniyle tehlike saçmaya devam ediyor. İçerdiği doğal toksinlerin siyanürden tam 1.000 kat daha ölümcül olduğu bilinen balon balığı, derisinde ve organlarında yüksek miktarda zehir barındırıyor.

Balığın gövdesinde bulunan keskin dikenlerin insan derisini delmesi ve zehrin kana karışması halinde ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiliyor.

İngiliz sularında görmeye hiç alışık olunmayan bu tür karşısında harekete geçen Dorset Yaban Hayatı Vakfı yetkilileri, sahilde bu tür garip canlılarla karşılaşan vatandaşları kesinlikle dokunmamaları konusunda uyardı.

Sahilde veya denizde benzer bir canlı görenlerin vakit kaybetmeden yetkililere haber vermesi istendi.