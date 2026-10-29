Hollanda'nın Hilvarenbeek kentindeki Beekse Bergen Safari Parkı'nda cumartesi günü leoparın saldırısına uğrayan kadın hayvan bakıcısı, tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Park yönetimi, ölüm haberini ailesiyle görüştükten sonra kamuoyuna duyurdu.

Saldırının ardından pazar günü yapılan bilgilendirmede, bakıcının sağlık durumunun kötüleştiği ve doktorların hayatta kalma ihtimalini düşük gördüğü aktarılmıştı.

AĞIR YARALI HALDE TELSİZLE YARDIM İSTEDİ

Saldırı, bakıcının iki erkek İran leoparının bulunduğu kapalı bölümde tek başına görev yaptığı sırada meydana geldi. Başından ve boynundan ağır yaralanan çalışan, telsiziyle meslektaşlarından yardım istedi.

Hayvanların kötü hava koşulları nedeniyle kapalı alanda tutulduğu belirtildi. Park yönetimine göre olağan çalışma düzeninde personelin yırtıcı hayvanlarla aynı odada bulunmaması gerekiyor. Bakıcının leoparlarla nasıl aynı alanda bulunduğu ve saldırının hangi koşullarda gerçekleştiği henüz açıklığa kavuşmadı. Olayın yaşandığı bölümde kamera sistemi bulunmuyor.

PARKTA YAKLAŞIK 40 YIL ÇALIŞTI

Hayvan parkında 17 yaşında çalışmaya başlayan bakıcı, aralıklarla sürdürdüğü meslek hayatının yaklaşık 40 yılını Beekse Bergen'de geçirdi. Bu sürenin sekiz yılında leoparların bakımını üstlendi.

Park yönetimi, saldırının ardından yaptığı açıklamada deneyimli çalışanın hayvanlara ve safari parkına büyük bağlılık duyduğunu belirtmişti. Ziyaretçilerin taziye ve ailesine destek mesajlarını bırakabileceği bir anma alanı hazırlanacağı da açıklandı.

ÇALIŞMA MÜFETTİŞLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hollanda Çalışma Müfettişliği, ölümle sonuçlanan iş kazasına ilişkin soruşturma başlattı. Beekse Bergen yönetimi de olayın nedenlerini ve etkili olan koşulları belirlemek amacıyla bağımsız bir inceleme yaptıracağını duyurdu.

İncelemelerde saldırının nasıl meydana geldiğinin ve uygulanan güvenlik prosedürlerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Olayın kesin nedenine ilişkin henüz bir sonuç paylaşılmadı.

Park yönetiminin önceki açıklamasına göre, saldırıya karışan leoparların günlük bakım düzeninde değişiklik yapılmadı. Hayvanların açık alana çıkarıldığı ve bakım uygulamalarının olağan şekilde sürdürüldüğü bildirildi.