İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta, 6 Haziran Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, parkta vakit geçiren 3 kişilik bir grup, yerde çırpınan ve uçamayan bir karga yavrusunu fark etti.
İçlerinden bir kişi, duruma kayıtsız kalamayarak yavru kargayı uçurmak ve ona yardım etmek amacıyla kuşa müdahalede bulundu. Ancak bu iyilik girişimi beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. Yavrusuna insanlar tarafından müdahale edildiğini gören anne karga, büyük bir hızla yardımsever vatandaşa saldırmaya başladı.
Gaga ve ayak darbeleriyle adamı başından yaralayan öfkeli karga, parktakilere zor anlar yaşattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, başından yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıs daha sonra tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, anne karganın saldırı anları bir başka vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.