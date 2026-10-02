Veysel Şahin, henüz 40 günlükken geçirdiği rahatsızlığın ardından engelli kaldı. Babası Orhan Şahin, oğlunun iki üç yaşlarında olduğu dönemde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurduğunu söyledi.

Şahin, o gün kendisine verilen yanıtı şöyle aktardı: “Çocuğun senin himayenin altında olduğu için, 0-18 yaşında olduğu için sen ona bakmakla yükümlüsün.” Bu yanıtı kabul ettiğini söyleyen baba, aradan geçen yıllara ve oğlunun 19 yaşına gelmesine rağmen engelli aylığı alamadıklarını belirtti.

10 KİŞİLİK AİLENİN TEK ÇALIŞANI

Orhan Şahin, 10 kişilik ailenin geçimini tek başına sağlıyor. Bir yandan Veysel’in bakımını üstlenirken bir yandan da oğlunun engelli aylığına kavuşması için çabalıyor. Üstelik Şahin, yardım talebini yönelttiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının personeli.

Kendi çalıştığı kuruma seslenen baba, yaşadıkları karşısında şu soruyu sordu: “Kendi personeline sahip çıkmayan bir Aile Bakanlığı normal vatandaşın durumuna nasıl sahip çıkar?”

Şahin ailesi, Veysel’in durumunun yeniden değerlendirilmesini ve neden engelli aylığı alamadıklarına ilişkin yanıt verilmesini bekliyor.