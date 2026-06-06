Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardımların 1 Temmuz 2026 tarihinden sonra PTT ve Ziraat Bankası'ndan değil bir başka kamu bankasından verileceği açıklandı. Duyurunun ardından çok sayıda vatandaşın kayıt yapmak için gittikleri banka önünde yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Yardımların banka tarafından verilmesine tepki gösteren bir ihtiyaç sahibi, "Kart almaya geldim, hava sıcak bekliyorum öldük dünden beri. PTT'ye geri dönsün. Uzak yerde oturuyorum yol parası vereceğim bir sürü. Buraya geleceğim parayı çekeceğim o da zor, çok zor. Öldüm dünden beri, ayağım topal, kalkamıyorum, tansiyonum var" dedi.

Bir başka vatandaş ise "PTT'den, Ziraat Bankası'ndan verilen yardımlar iptal oldu, buradan Halk Bank'tan verilecek. Sabahtan beri böyle bekliyoruz. Beklemiyorduk orada hemen alıyorduk" diye konuştu.

"PTT'YE GERİ GEÇSİN"

Engelli yakını bir vatandaş ise, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Eşim işitme engelli, postaneden alıyorduk normalde, okuma yazması olmadığı için buradan kart vermiyorlar, o yüzden savcılığa gittik vasi kağıdı çıkarttırdık onu aldık şimdi kart alacağız eşime. Zorlanıyorum sabah sekizden beri bekliyorum. Yetkinlerden postaneye yeniden geçmek daha çok isterdim daha çok yakın bana."

Yaşlılık aylığı alan bir vatandaş, "Kartımı değiştirmek için onu bekliyorum, yaşlılık aylığı alıyorum, onun kartını değiştireceğim. Eskiden postaneden alıyordum. 1 Temmuz'dan sonra buradan alacakmışım. Zorlanıyoruz. Sabahtan beri buradayım. İsterim ki bir an evvel işlemimin yapılmasını" ifadelerini kullandı.

"SABAHTAN BERİ BEKLİYORUZ"

Yaşlılık aylığı alan başka bir vatandaş ise, "Kuyrukta bekliyorum. İşlemlerin yapılmasını bekliyoruz. 2-3 saatten beri buradayız. Göz önünde her şey, zorlanmaz olur muyum? Ayağımızın üstünde duramaz olduk" diye konuştu.

Bir başka vatandaş, "Kart bekliyoruz. Sabahtan beri bekliyorum. Bilmem ben böyle kanun çıkartmışlar. Önceden PTT'den alıyorduk perişan olmadan. Perişanız, sabahtan beri bekliyoruz. Şekerim var, astım var sabahtan beri bekliyoruz" dedi.