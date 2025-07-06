En düşük emekli maaşının sadece 16 bin 881 liraya çıkarılmasının ardından milyonlar yine sefalete mahkum edildi. İktidarın emeklileri yok sayan politikaları nedeniyle emekli de yardıma muhtaç hale geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardımlarına başvuran emekli sayısındaki artış, milyonların geçim mücadelesini yeniden gözler önüne serdi. Yardım alan emekli sayısı 2023’ten bu yana 12 kat arttı.

2023 Eylül’de 6 bin 100 emekli belediyenin yardımlarından yararlandı. Bu rakam 2025 Haziran’da ise 74 bin 421’e yükseldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Emeklilik yeniden tanımlanmalı. Yoksullukla değil, insanca yaşamla anılmalı. Bu ülkede kimse yıllarca çalıştıktan sonra geçinememe korkusuyla yaşamamalı” dedi.

“En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL oldu. Bu rakamın hayatın gerçekleriyle ilgisi yok” ifadelerini kullanan Yavaş, “Kiralar, faturalar, ilaçlar, gıda derken; bir emekli bu maaşla nasıl geçinsin? Yıllarca alın teri döken, ülkesine hizmet eden insanlar bugün torununa harçlık veremiyor, markete giderken etiket okumadan bir şey alamıyor’’ dedi.

2 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Belediye tarafından emeklilere yapılan toplam et desteği 405 milyon 355 bin 200 TL, yakacak desteği toplam 148 milyon 101 bin TL oldu. 534 milyon 498 bin 500 TL de genel ihtiyaç desteğinde bulunulduğu belirtildi.

Emekli için yapılan tüm yardımların toplamı 2 milyar 162 milyon 536 bin 200 TL olarak açıklandı. Öte yandan belediyeden yardım alan ve şartları uyan 74 bin 421 emekli vatandaşın Başkent kartlarına bugüne kadar 1 milyar 74 milyon 586 bin 500 TL’lik ödeme yapıldığı ifade edildi.

Son bir yılda yüzde 88’lik artış

Geçen yılın haziran ayında 39 bin 482 emekli Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yardımlarından faydalanmıştı. Söz konusu rakam, Ocak 2025’te 59 bin 733’e, Şubat 2025’te 63 bin 803’e, Mart 2025’te 67 bin 449’a, Nisan 2025’te ise 68 bine çıktı. Belediyenin yardımlarından faydalanan emekli sayısı Mayıs 2025’te, 72 bin 108, Haziran 2025’te 74 bin 421 olarak açıklandı. Bu kapsamda 12 ayda belediyenin yardımlarından faydalanan emekli sayısındaki artış yüzde 88’e ulaştı. Emekliler 3 Temmuz’da maaşlarının insanca yaşam koşullarına çıkarılması talebiyle ülke genelinde eylemler düzenlemişti.