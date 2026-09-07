KKTC’deki gemi faciasının ardından, kazazedelere yardım ve kayıpların bulunması için iki amiral komutasında 215 kişilik SAT-SAS ve arama kurtarma timleri bölgeye gönderildi.

Deniz Kuvvetleri’nin seçkin birlikleri ile yardıma koşan Tümamiraller Eren Günay ve Baybars Küçükatay komutasındaki ekip, 554 metredeki batık gemiyi tespit etti, kayıpların bir bölümüne de ulaşıldı.

Eren Günay, 30 Ağustos’ta tümamiralliğe terfi etti ve Beykoz Sualtı Harekat SAT ve SAS Komando Komutanlığı’na atandı.

KUMPAS MAĞDURLARI

İki komutan 15 yıl önce binbaşı ve yarbay rütbesindeyken kumpas Balyoz ve Poyrazköy davasından yargılanmış, Hasdal Cezaevi’nde 3 yıl yatıp 16 yıla mahkum olmuştu. Poyrazköy davasından yargılanan Günay “Bizi asın ama devleti yıkmakla suçlamayın” demişti.

Küçükatay ise komutanı olduğu fırkateyn ile Aden Körfezi’nde NATO görevi kapsamında deniz korsanları ile mücadele ederken soruşturma üzerine yurda dönüp savcıya ifade vermiş ve “Kaçma şüphesi var” denilerek tutuklanmıştı. İki amiral, kumpas ortaya çıkımca beraat edip Deniz Kuvvetleri’ne döndü.

En derindeki arama kurtarma

Amiraller Eren Günay ile Baybars Küçükatay, batan gemiye ilişkin çalışmaları TCG ALEMDAR ve TCG IŞIN gemilerinden yönetiyor. Bölgede 554 metrede çalışmalar robotlarla devam ediyor. Bu çalışma Doğu Akdeniz’deki en derin arama kurtarma faaliyeti oldu.