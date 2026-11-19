Jhon Perlaza, bir hakem yardımcısının yüzüne taş attı. Olay 17 Ekim'de Perlaza'nın Club Ciudad de Yantzaza ile Club Rio Aguarico FC arasında oynanan maçın 96. dakikasında gerçekleşti. Maç, yardımcı hakem Lenin Giovanni Ojeda Nunez'in yüzüne taş isabet etmesi ile tatil edildi.

GulfNews'in haberine göre Ekvador'daki futbol yetkilileri,3. lig maçında yardımcı hakeme taş atan ve ciddi yaralanmalara neden olan oyuncu Jhon Perlaza'ya 8 yıl ceza verdi. Ekvador futbol federasyonu (FEF) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Yardımcı hakem ciddi sakatlıklar yaşadı ve ameliyat ile 60 günlük iyileşme süresi gerektirdi," dedi.

Disiplin komitesi, oyuncuyu maç hakemine karşı fiziksel saldırıdan sorumlu buldu ve 19 Ekim 2034'e kadar futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 8 yıl men etti. Ayrıca, Ekvador Futbol Federasyonu da FIFA'dan bu yaptırımı genişletmesini isteyecek. Perlaza'nın cezasının yanı sıra, Yantzaza kulübüne yardımcı hakemin tıbbi tedavi masraflarını karşılamak için 2.000 dolar para cezası ve ek olarak 4.369,73 dolar ödeme cezası verildi.

Kulüp, olay sonrası olaya karışan yetkililere ve taraftarlara üzüntülerini ileterek şu ifadelerle özür diledi: "Bir kurum olarak, spor sahalarının içinde ve dışında, sözlü veya fiziksel olsun, tüm saldırganlık eylemlerini kesinlikle reddediyoruz. Futbolun saygı, bir arada yaşama ve adil oyun alanı olması gerektiğine kesinlikle inanıyoruz, Bu üzücü olaydan sorumlu kişi tespit edildikten sonra, kurum onu derhal görevden alma kararı aldı ve bu nedenle artık kulübümüzün bir parçası değil."