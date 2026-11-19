Ekvador 3. Ligi'nde Club Ciudad de Yantzaza ile Club Rio Aguarico FC arasında oynanan mücadelede yaşanan olay, futbol dünyasında büyük tepki topladı. 17 Ekim'de oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahaya atılan taş, yardımcı hakemin yaralanmasına neden oldu.

Karşılaşmanın 96. dakikasında Club Ciudad de Yantzaza forması giyen Jhon Perlaza, yardımcı hakem Lenin Giovanni Ojeda Nunez'in yüzüne taş fırlattı. Yüzünden ağır yaralanan hakem için sağlık ekipleri devreye girerken, yaşanan olay nedeniyle müsabaka tamamlanmadan tatil edildi.

YARDIMCI HAKEM AMELİYATA ALINDI

Ekvador Futbol Federasyonu (FEF), saldırının ardından yaptığı açıklamada yardımcı hakemin ciddi şekilde yaralandığını duyurdu. Ameliyat geçirmek zorunda kalan Lenin Giovanni Ojeda Nunez'in tedavi ve iyileşme sürecinin yaklaşık 60 gün sürmesinin beklendiği bildirildi.

FUTBOLCUYA 2034'E KADAR MEN CEZASI

Olayla ilgili inceleme başlatan disiplin komitesi, Jhon Perlaza'yı maç görevlisine yönelik fiziksel saldırıdan sorumlu tuttu. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcuya 8 yıl men cezası verildi.

Bu kararla birlikte Perlaza'nın 19 Ekim 2034 tarihine kadar futbol faaliyetlerine katılması yasaklandı. Ekvador Futbol Federasyonu'nun, yaptırımın uluslararası düzeyde de uygulanabilmesi amacıyla FIFA'ya başvuruda bulunacağı belirtildi.

KULÜBE 6 BİN 369 DOLARLIK YAPTIRIM

Disiplin kararları yalnızca futbolcuyla sınırlı kalmadı. Olayın yaşandığı Club Ciudad de Yantzaza'ya 2 bin dolar para cezası kesildi. Ayrıca yaralanan hakemin tedavi giderleri için kulübün 4 bin 369,73 dolar ödeme yapmasına karar verildi. Böylece kulübe verilen toplam mali yaptırım 6 bin 369,73 dolara ulaştı.

KULÜP FUTBOLCUYLA YOLLARINI AYIRDI

Yaşanan saldırının ardından Club Ciudad de Yantzaza yönetimi de açıklama yaparak olayı kınadı. Futbolun saygı, fair-play ve birlikte yaşama değerleri üzerine kurulması gerektiğine dikkat çeken kulüp, saldırıdan sorumlu tutulan Jhon Perlaza ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüp açıklamasında, saha içinde veya dışında gerçekleşen sözlü ve fiziksel şiddet eylemlerinin kabul edilemeyeceği vurgulanırken, futbolcunun artık kulübün bir parçası olmadığı ifade edildi.