Kayseri’nin Talas ilçesinde 20 Mart’ta meydana gelen kazada, otomobiliyle motosiklete çarpan Kadir E.’nin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan’ın ölümüne neden olduğu davada karar çıktı.

Kayseri 25. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya taraf avukatları, Yaren Mercan’ın babası Mehmet Mercan ve yakınları katıldı. Tutuklu sanık Kadir E. ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

SAVCI TAHLİYE TALEP ETTİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını sundu. Savcı, sanığın “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılmasını ve kararın ardından tahliye edilmesini talep etti.

Sanık Kadir E. savunmasında olayın kaza olduğunu ve herhangi bir kastının bulunmadığını söyledi.

“BÖYLE BİR OLAY YAŞANDIĞI İÇİN PİŞMANIM”

Kadir E., yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, “Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Keşke alkol içmeseydim” dedi.

Cezaevinde bulunduğu süre boyunca kredi kartı borçlarını ödeyemediğini ifade eden Kadir E., “Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım. Ben katil değilim, cani de değilim. Tahliye olduğumda aile üyelerinin yanına gidip özür dileyeceğim” ifadelerini kullandı.

BABA MERCAN SANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşmada söz alan Yaren Mercan’ın babası Mehmet Mercan ise kızının tıp fakültesinde eğitimini zor şartlar altında sürdürdüğünü söyledi.

Sanığın olay sırasında kullandığı araçla yüksek hız yaptığını ve alkol oranının yüksek olduğunu belirten Mercan, sanığın indirim uygulanmadan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

7 YIL 1 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Kadir E.’yi “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca sanığın sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konulmasına ve tahliyesine karar verdi.

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan mağdur ailenin avukatı, sanığa herhangi bir indirim uygulanmadan üzerine atılı suçtan ceza verildiğini belirtti.

Ailenin adalete güvendiğini ifade eden avukat, Yaren Mercan dosyasının benzer davalar açısından emsal olmasını istediklerini söyledi. Sanığa indirim uygulanmamasının aile açısından bir nebze olsun rahatlatıcı olduğunu belirten avukat, mahkeme kararının bundan sonraki aşamalarını da takip edeceklerini kaydetti.

Avukat ayrıca, dosyanın başından itibaren alkollü araç kullanımının sonuçlarına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Talas ilçesinde 20 Mart’ta Yaren Mercan’ın kullandığı motosiklet ile Kadir E. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada 22 yaşındaki Mercan hayatını kaybetti.

Kazanın ardından tutuklanan Kadir E. hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından dava Kayseri 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.