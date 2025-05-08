Avrupa Leylek Köyleri Birliği’ne (European Stork Villages Network) üye olan Eskikaraağaç Mahallesi, bu eşsiz dostluğa tanıklık etmeye devam ediyor.

Yaren leylek, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da baharın gelişiyle birlikte köydeki yuvasına döndü ve kısa süre önce yumurtadan çıkan yavrularıyla birlikte görüntülendi.

Yaklaşık bir haftalık olan minik leylekler, Yaren'in sabırlı ilgisi ve titiz bakımıyla sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Gerek doğa tutkunlarının gerekse yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu özel aile, bölgedeki yaban hayatının da ne kadar canlı ve korunmaya değer olduğunun altını bir kez daha çiziyor.