Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in sıra dışı dostluğu, 2011 yılında başladı. O dönemde Yılmaz, balık tuttuğu sırada teknesine konan leyleği besledi. Ertesi gün aynı leyleğin yeniden gelmesiyle bu tesadüf, günlerce süren bir rutine dönüştü.

Yıllar içinde derin bir bağ kuran ikili, her göç mevsiminde Eskikaraağaç'ta buluşmaya devam etti. Yaren Leylek, Yılmaz’ın kayığını uğrak noktası haline getirerek burada beslenmeyi sürdürdü ve bu hikaye bir dostluğa dönüştü.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in kareleriyle geniş kitlelere ulaşan Balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren Leylek’in özel dostluğu, 2019 yılında yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesele dönüştürüldü.

Karacabey Belediyesi’nin desteğiyle hazırlanan bu belgesel, Çekya’nın Prag kentinde düzenlenen Prag Film Festivali’nde “En İyi Belgesel” ödülünü kazanarak uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı.

ADEM YILMAZ YAREN LEYLEK'İ UMUTLA BEKLİYOR

Balıkçı Adem Yılmaz, 14 yıllık dostu Yaren Leylek’in Eskikaraağaç Köyü’ne dönüşünü bu yıl da sabırsızlıkla bekliyor. Ancak Yılmaz, her yıl olduğu gibi bu kez de tedirgin olduğunu belirtti. "Bu sene 14'üncü yıl. Gelmesine birkaç gün kaldı ama biraz da korkuyorum. Her yıl aynı kaygıyı yaşıyorum. Acaba gelecek mi?" ifadelerini kullanmıştı.