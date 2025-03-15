Leyleklerin Afrika’dan Anadolu, Balkanlar ve Avrupa’daki yuvalarına doğru zorlu göç yolculuğu başladı.

Türkiye’nin sevilen sembollerinden Yaren leyleğin bu yıl gecikmesi, yaşı nedeniyle endişelere yol açmıştı. Ancak hasret sona erdi.

Yaren leylek, 14’üncü yılında da Adem Amca olarak tanınan Adem Yılmaz’ın teknesine konarak dostluk hikayesini bir kez daha canlandırdı.

Adem Yılmaz, günlerdir Yaren leyleğin yolunu gözlediğini belirtti. Eşi 'Naz' leyleğin gelmesine rağmen Yaren'in gecikmesi, Yılmaz’ı endişelendirdi. 'Yaren genelde ay başında gelirdi. Ancak bu kez gecikince yolda başına bir şey geldiğini düşünerek bir haftayı üzüntüyle geçirdim. Çok şükür ki ona kavuştum,' diyen Yılmaz, duygularını dile getirdi. Ağustos ayına kadar Yaren ile vakit geçireceğini belirten Yılmaz, 'Onu doyuracağım ve mutlu bir hayat süreceğim. Sabah kayığıma geldi ve onun için getirdiğim balıkları yedi,' ifadelerini kullandı.