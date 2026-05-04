Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, yine doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu. Köyde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leylek, bu yıl 15’inci kez göçten dönerek yuvasına geldi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yılmaz’ın kayığına konarak ziyaretini sürdüren Yaren leylek, eşi Nazlı ile birlikte yeni yavrularını büyütmeye başladı. İlk yavru 30 Nisan’da yumurtadan çıkarken, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yaptığı paylaşımla beşinci yavrunun da dünyaya geldiğini duyurdu.

Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Artık 5 yavrumuz var. Yavrular oldukça hareketli. Ebeveynler bir yandan onları soğuktan korumak için yuvaya malzeme taşıyor, diğer yandan beslenmelerini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Yaren leyleğin geçmiş yıllarda da farklı sayılarda yavru büyüttüğünü belirten Tüydeş, ilk bir ayın yavrular için kritik olduğuna dikkat çekti. Bölgedeki su seviyesinin yüksek olmasının da bu yıl yavru sayısına olumlu etki etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Eskikaraağaç’ta, Yaren leylek ve ailesinin gelişimi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.