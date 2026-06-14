CHP, butlan kararına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gitmedi. Kararı temyiz etmedi. Karara konu iptal edilen 38. Kurultaydan sonra verilen gerek İstanbul il kongrelerinin gerek kurultayların yapılabilmesini ayrı ayrı sağlayan YSK kararlarının geçerli olduğunun tespitini talep etti. Yoksa butlan kararı incelensin ve iptal edilsin isteminde bulunulmadı.



YSK bu istemi “Temyiz merci değilim” gerekçesiyle reddetmek yerine, “Verdiğim kararlara göre yapılmış olan kongre ve kurultaylar ile kesinleşmiş seçim sonuçlarına göre verilen mazbatalar Anayasa’mızın 79. maddesine göre geçerli olduklarından tespit kararı verilmesine yer olmadığına” kararı verebilirdi. Böylece hem ret hem de kabul kararı vermeden seçim sonuçlarına sahip çıkarak, seçimlerle ilgili “Son sözü ben söylerim” demeye devam edebilirdi. Topu taca attıkları gibi siyasi partilerin kongrelerini YSK denetimi dışına çıkardı. Artık siyasi partilerin yaptıkları kongrelerin tamamı adli yargının denetimine geçti. Seçilmişlere verilmiş mazbatalar da her zaman iptal edilebilecek tutanak haline geldi.



MAHKEME KARARI



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, “mutlak butlan” kararı verdi. Karar, 21 Mayıs’ta açıklandı. İşte o günden itibaren CHP karıştı. Genel Merkeze polis gaz bombasıyla girdi. Binayı boşalttı, butlan ile gelen yönetime bina teslim edildi.



Kararın temyiz edildiği ve Yargıtay 3. Dairesi’nin, Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararı inceleyeceği belirtildi. Hemen her gün sanki mahkeme kararı Yargıtay’a ulaşmış gibi yorumlar yapılıyor. Görevden alınan CHP yönetimi, delegelerden 904 imza topladı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurultayı toplamasını istedi. Bu istemlerine hep, “Yargıtay kararını vermeden kurultay çağrısı yapılamayacağı” cevabı verildi. Bu arada görevden almalar, istifalar birbirini kovaladı. İstifalar nedeniyle Parti Meclisi’nin 40’ın altına inmesiyle kurultay çağrısının yapılması gerektiği söylendiğinde yine, bunun için de karşı cevaplar “Beş kişi kalsa bile Parti Meclisi düşmez” oldu.



Hep, Bölge Adliye Mahkemesi kararının Yargıtay’da olduğu konuşuluyor. Yargıtay yetkilileri kesinlikle butlan ile ilgili mahkeme kararının kendilerine gelmediğini, dosyanın kendilerine geldiğine ilişkin haberleri gülümsemekle karşıladıklarını söylüyor. Her ne kadar 3. Hukuk Dairesine geldiği söylense de henüz gelmedi.Dosyanın 8. Hukuk Dairesine gelme olasılığı da var.



HENÜZ GÖNDERİLMEDİ



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36 Hukuk Dairesi, butlan kararını 21 Mayıs’ta verdi vermesine ama gerekçeli kararın yazılması, dosya masraflarının yatırılması, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, taraflara tebligat yapılması ile ilgili işlemler henüz tamamlanmış değil. Yargıtay’a ne zamana kadar gönderileceğinin de dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına bağlı olduğu söyleniyor.



Yargıtay Onursal Hukuk Genel Kurul Başkanlığı görevinde bulunmuş Erdal Sanlı, siyasetle ilgili son derece önemli olan bu dosyanın zaman geçirilmeden Yargıtay’a gönderilmesi gerektiğini belirtti. Sorularımı şöyle yanıtladı:



“Yargıtay’a dosyasının gönderilmesi hâkimin takdirine bağlı ama bu tür dosyalar eskiden hemen gönderilirdi. Bekletilmemeli. Şimdi dosyada masraf varsa, yatırıldıysa, tarafların temyiz etmek için süreleri de dolmuşsa, o dosya istinaftan Yargıtay’a gitmeli. İstinaf kararı verdi, CHP’ye ve davacılara karar tebliğ edildi. 15 gün içinde Yargıtay’a başvuracak taraf başvurur. Süre dolunca istenirse 16. gün mahkeme gönderir. Eğer eksiklikler tamamlanmasına rağmen gönderilmezse o zaman art niyet olduğu düşünülür. Avukatlar tebligat eksikliği var mı, yok mu bunu öğrenmeli. Eksik yoksa hemen göndermek zorunda. Bekletemez yani.



YARGITAY'DA NE KADAR SÜRE



Dosya Yargıtay’a geldikten ve dairesine gönderildikten sonra bunun ne kadar sürede sonuçlandırılacağı da merak ediliyor. Yargıtay bu dosyayı bir haftada da çıkartabilir, iki yılda da çıkarabilir. Bütün Türkiye’yi ilgilendiren bir mesele olduğu için bunu bir haftada çıkartmaları lazım.



Bunun için avukatlar öncelik dilekçesi verip dosyanın erken görüşülmesini isteyebilir. Buna mahkeme uyar ya da uymaz. Ama uyulmaması için bir neden yok. Dosyanın gideceği dairede iki heyet halinde çalışılıyor. Yoksa da yeni heyet kurulabilir.”



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dosyanın Yargıtay’a henüz gönderilmediğini, işlemlerin zaman aldığını söyledi. Hemen şunu da belirtelim, kararın açıklanmasının üzerinden 25 gün geçti. Araya bayram tatili girdi.



HELE BİR YOLA ÇIKSIN



Dosya, Bölge Adliye Mahkemesi’nden Yargıtay’a gönderilmedi. Yani, dosyanın Yargıtay’da olduğuna ilişkin yorumların, haberlerin kesinlikle doğru olmadığını belirtelim.



Yargıtay’a dosya gelse bile bunun kısa sürede sonuçlandırılabileceği de beklenmiyor. Mahkeme Başkanının, dosyayı öne alma yetkisi var. Bu konuda mahkeme heyetinin nasıl bir yol izleyeceği, nasıl bir karar vereceğini bilemeyiz. Ama sanıldığı, beklendiği gibi “Çok kısa sürede” sonuçlandırılacağı da beklenmiyor. Bunun için aylar geçecek...



Bakalım, hele Yargıtay gönderilmek üzere dosya yola çıksın. Açıkçası ne zaman yola çıkacağı da belirsiz.



