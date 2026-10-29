KKTC’de iktidardaki Ulusal Birlik Partisi’nin Kadın Kolları Başkanı ve Başbakan’ın yakın çalışma arkadaşı Fatma Ünal, sahte diploma davasında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ünal tutuklandı, kelepçe takıldı ve cezaevine gönderildi.

Fatma Ünal

KADIN HAKİMLER

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, karar öncesinde, “Toplumu kandıranlarla ilgili suçlarda verilecek cezalar adalete duyulan güven açısından da önemlidir” dedi. Kararı veren mahkeme üç kadın hakimden oluştu.

Soruşturma kapsamında, diplomalarını usulsüz ve para karşılığı aldığı öne sürülen eski bir bakan, milletvekili, polis müdürü, İçişleri Bakanı sekreteri, KKTC YÖK Başkanı, TRT Kıbrıs muhabiri ve bir yarbay hakkında da dava açıldı.

SAHTE DİPLOMALI AKP’Lİ

Türkiye’de ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve AKP eski Milletvekili Hamza Yerlikaya hakkında sahte lise diploması kullanmaktan dava açılmış, benzer nitelikte suç işlememesi şartıyla hükmün açıklanması ertelenmişti.