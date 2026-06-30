Dilek Güngör (Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü): Emniyet ‘yakalandı’ açıklaması yaparken, savcılık niye ‘teslim oldu’ bülteni geçti. Tuhaf! Bu arada serbest bırakmışlar, dijitallerine el koymuşlar! İnşallah dijitalleri yok etmemiştir, kimle bağlantılı çıkacak merak ediyorum.

Mücahit Birinci (AKP eski MKYK üyesi): Tamar Tanrıyar kıskıvrak enselendi. Hanımefendi bilmem kaç bin euroluk cruise tatilini devlet için, millet için yarıda kesti, kendisi geldi ve çok güvendiği devletine teslim oldu... Her ne haltsa... Bu neticeye tesir etmez. ‘Gözaltı kararı tatbik edildi’ olur. Şimdi dijital materyalleri önemli. Bir muhalif ‘İçinden çıkanları öğrenebilecek miyiz?’ diye sorabilir. Ben derim ki soruşturma gizlidir. Şüphelinin lekelenmeme hakkı da devlete emanettir. Muhalif dese, ‘Aman Mücahit Bey, biz sere serpe neler gördük. Bunu da görelim, yazışmalarını görelim, telefon aramalarını görelim, HTS’leri okuyalım, e-postalarını görelim...Mücahit Birinci bu itiraz edene ne desin şimdi?

ERSOY DEDE (Diriliş Postası Yayın Yönetmeni): Berat Albayrak istifa ederken “at izi it izine karışmış” demişti. Bir çözümleme yapmak istiyorsanız bu pencereden bakın.

EVREN ALANKUŞ: Tamar Tanrıyar’ın, SEGBİS aracılığıyla ifadesi alındı. Adli kontrol tedbirleri uygulanması kararı verildi. Alican Uludağ, İsmail Arı aylarca tutuklu kalmıştı! Türkiye Gerçekten Hukuk Devleti mi?

YILDIRAY OĞUR (Gazeteci): Normallerinin üzerinde bir hukuk uygulanmış.