İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yürütülen süreçler, “yargıda çifte standart” tartışmasını gündeme getirdi.

ALINAN İZİNLER YOK SAYILDI

Hasan İmamoğlu, Beylikdüzü’ndeki villa projesinde mutfak ve salonların projeye aykırı olarak 15-22 metrekare büyütülmesi, çatı piyeslerinin ise 50 santimetre yükseltilmesi iddialarıyla suçlandı. İmamoğlu ailesi, söz konusu değişiklikler için ek imar izni alındığını savundu. Buna rağmen Hasan İmamoğlu’nun 33 yıllık şirketine el konularak kayyum atandı, hesapları donduruldu ve emekli maaşına aylarca tedbir konuldu. İmamoğlu hakkında dava açılırken 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

KAYA İFADEYE ÇAĞRILMADI

Diğer tarafta Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerinde toplam 163 milyon liralık yatırımla 2,17 milyar liraya ulaştığı öne sürüldü. Kaya, AKP’deki görevlerinden istifa etti. Ancak Kaya ve eşi hakkında kamuoyuna yansıyan bilgilerde ifadeye çağrıldıklarına ilişkin bir gelişme yer almadı. Tüm bu yaşananlar, “Yargıda çifte standart” olarak yorumlandı.

ÖZEL JETLE HACCA GİTTİLER

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Pusula’nın başkanı Muhammed Yarız’ın özel jetiyle hacca gitti, Medine’de böyle poz verdi.

O içeride, bu villada para sayıyor

İktidarın gözde Fatma’sı serbest

Ailece 2 milyarlık ‘fon’ vurgunu yaptıkları anlaşılınca Fatma Betül Sayan Kaya, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Ancak ne eşi İlyas Kaya ne de kendisi hakkında herhangi bir adli süreç henüz başlatılmadı. YENİ Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun bu durumu sosyal medya hesabından şöyle eleştirdi, “Borsada milyarlık vurgun yapsa bile sadece istifa edip sıcak villasında rahatça paralarını saysın.”

Muhalefetin Fatma’sı eşiyle cezaevinde

İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan ve eşi Murat Hürriyet, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Kaplan çifti “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından 67 gündür cezaevinde. YENİ Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, X hesabından Fatma Hürriyet Kaplan için, “Bizim Fatma ise gizli tanığın iki lafıyla, sabaha karşı 2+1 evinden alınıp kodese tıkıldı” paylaşımı yaptı.