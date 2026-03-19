Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne Cahit Cihad Sarı atandı. Sarı, Özgür Özel’in “Beyaz Toros” açıklamasıyla gündeme gelmişti. SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI Yeni kararnameyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında Silivri’de yaptığı basın açıklamasında Cahit Cihad Sarı’ya yönelik ifadeleri nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, söz konusu açıklamanın ardından sosyal medyada savcıyı hedef alan paylaşımlar için de inceleme başlatıldığını duyurmuştu. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATANDI Cahit Cihad Sarı, Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı. ADALET BAKANLIĞI'NDA KAPSAMLI DEĞİŞİM Adalet Bakanlığı'nda yapılan diğer atamalar şöyle: Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Hazım Aslancı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne Erdinç Avşar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne Çelebi Yılmaz, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Mücahit Gülşen, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Murat Tuzcu, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Murat Gülaç, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na Yusuf Kılıç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Murat Akınbingöl, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Berkay Altuğ atandı.

