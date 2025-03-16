İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Muğla’daki Akbelen Ormanları’nda binlerce ağacın kesilmesine yol açan Kemerköy Termik Santrali’nin çevre izin ve lisans belgesinin iptali hakkındaki ret kararını kaldırdı. Dava yeniden görülecek.
BAKANLIK BELGE SUNMADI
Avukat Pınar Gayretli, “Dava boyunca çevre izninin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi için istenen resmi belgeler Çevre Bakanlığı tarafından sunulmadı” dedi.
Limak ve IC İçtaş’ın Kemerköy Termik Santrali, Akbelen Ormanları’nın kesimine yol açan kömür madeninin yakıt sağladığı iki termik santralden biri. Ormanın altında kömür yatakları da çıkmamıştı.