Devre mülkü olan herkesi ilgilendiriyor: Anında iptal edilebilecek

Devre tatil sözleşmesi yapan binlerce tüketiciyi ilgilendiren önemli bir karar Yargıtay'dan geldi. Mahkeme, tüketicilerin kanunla güvence altına alınan cayma hakkının korunması gerektiğine işaret ederek, devre tatil sözleşmelerinde 14 günlük koşulsuz cayma hakkının önemini bir kez daha vurguladı.

Devre tatil, bir konutun ya da tatil tesisindeki bağımsız bölümün mülkiyetini değil, yılın belirli bir döneminde kullanma hakkını sağlayan bir sistem olarak uygulanıyor. Tüketici, örneğin her yıl aynı hafta belirli günler boyunca tesisten yararlanma hakkı elde ediyor.

14 GÜN İÇİNDE GEREKÇE GÖSTERMEDEN VAZGEÇEBİLİYOR

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca tüketiciler, sözleşmenin kurulmasının ardından 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden cayabiliyor.

Mevzuata göre bu süre dolmadan tüketiciden kapora, peşinat veya herhangi bir ad altında ödeme talep edilemiyor. Aynı şekilde tüketiciyi borç altına sokacak senet ya da benzeri belgelerin de alınması yasaklanıyor.

İADE 14 GÜN İÇİNDE YAPILMALI

Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde, satıcı veya sağlayıcının tahsil ettiği tüm ödemeleri cayma bildiriminin kendisine ulaşmasının ardından en geç 14 gün içinde eksiksiz olarak iade etmesi gerekiyor. Ayrıca tüketiciden cayma nedeniyle herhangi bir hizmet bedeli ya da cezai ücret talep edilemiyor.

YARGITAY'DAN TÜKETİCİ LEHİNE KARAR

Yargıtay'ın son kararında da, devre tatil sözleşmelerinde tüketicinin sahip olduğu cayma hakkının kanunla güvence altına alındığına dikkat çekildi. Kararda, satıcıların bu hakkı ortadan kaldıracak veya kullanılmasını engelleyecek uygulamalarda bulunamayacağına işaret edilerek, tüketici haklarının korunması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, devre tatil sözleşmesi imzalamadan önce tüketicilerin sözleşme hükümlerini dikkatle incelemesi, özellikle cayma hakkı ve ödeme koşullarına ilişkin maddeleri ayrıntılı şekilde okuması gerektiğini belirtti.

BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, devre tatil sözleşmelerinde cayma hakkına ilişkin önemli bir karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir tüketici imzaladığı devre tatil sözleşmesinden yasal süresi içinde noter aracılığıyla caydı ancak şirket, ödenen 15 bin lirayı zamanında iade etmeyince konu yargıya taşındı.

Yargıtay, tüketicinin 6502 sayılı Kanun kapsamında 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak mahkeme kararını kanun yararına bozdu.