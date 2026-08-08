Kıdem tazminatı hesabında hangi ödemelerin dikkate alınacağı konusunda çalışanları yakından ilgilendiren bir Yargıtay kararı çıktı. Satış hedeflerini gerçekleştirdiklerinde prim alan çalışanların, söz konusu ödemelerden tazminat hesabında yararlanabileceği ortaya konuldu.

Yargıtay, satış primlerinin miktarının aydan aya değişmesinin veya bazı aylarda hiç ödenmemesinin, bu ödemelerin kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilmesine engel oluşturmayacağına hükmetti.

SATIŞ PRİMİ KIDEM HESABINI DEĞİŞTİREBİLİR

Karara konu olayda çalışan, sabit ücretinin yanı sıra gerçekleştirdiği satış miktarına göre değişen oranlarda prim alıyordu. Ancak bu primler her ay düzenli şekilde ödenmiyor, yalnızca belirlenen satış hedeflerinin yakalandığı dönemlerde çalışanın ücretine ekleniyordu.

Dosyadaki bordrolarda "ÇPS Bonus" adıyla yer alan ödemeler, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından süreklilik göstermediği gerekçesiyle kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin dışında bırakıldı.

Çalışanın dosyayı temyiz etmesi üzerine konu Yargıtay'ın önüne geldi.

YARGITAY: PRİM MİKTARININ DEĞİŞMESİ ENGEL DEĞİL

Yargıtay yaptığı incelemede Bölge Adliye Mahkemesi'nin değerlendirmesini yerinde bulmadı.

Yüksek Mahkeme, satış rakamları veya benzeri kriterler üzerinden hesaplanan primlerin miktarının değişken olmasının, bu ödemelerin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmasına engel oluşturmayacağını belirtti.

Buna göre çalışanın satış hedefini yakaladığı aylarda prim alması, diğer aylarda ise prim alamaması tek başına söz konusu ödemenin kıdem hesabından çıkarılması için yeterli olmayacak.

SON 1 YILDAKİ PRİMLERİN ORTALAMASI ALINACAK

Kararın çalışanlar açısından en önemli sonucu, değişken primlerin nasıl hesaplanacağı noktasında ortaya çıkıyor.

Uzman değerlendirmelerine göre çalışanın son bir yıl içerisinde aldığı satış primleri belirlenerek bu ödemelerin aylık ortalaması hesaplanacak. Elde edilen ortalama tutar, çalışanın kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretine dahil edilecek.

Örneğin sabit maaşının yanında yılın yalnızca bazı aylarında satış primi alan bir çalışanın, son 12 aylık dönemde aldığı tüm primler toplanacak. Toplam prim tutarı 12 aya bölünerek aylık ortalama bulunacak.

Bu tutarın giydirilmiş ücrete eklenmesi, kıdem tazminatına hak kazanan çalışanın alacağı toplam tazminatın yükselmesine yol açabilecek.

KIDEM TAZMİNATINDA YAN HAKLAR DA HESABA KATILIYOR

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş da kıdem tazminatı hesabında yalnızca çalışanın çıplak maaşının dikkate alınmadığına dikkat çekti.

Karakaş'ın değerlendirmesine göre çalışana sağlanan ve para ile ölçülebilen menfaatler de belirli şartlar altında kıdem tazminatına esas ücrete dahil ediliyor.

Süreklilik gösteren düzenli menfaatlerin giydirilmiş ücret kapsamında değerlendirildiğini belirten Karakaş, satış ve performans primlerinin de hedefe bağlı olarak değişkenlik gösterse dahi son bir yıllık ortalaması üzerinden kıdem hesabına dahil edilebileceğini ifade etti.

PRİM ALAN ÇALIŞANLARIN TAZMİNATI ARTABİLİR

Yargıtay'ın kararı, özellikle satış ve performans hedeflerine bağlı olarak prim sistemiyle çalışanlar açısından önem taşıyor.

Kararla birlikte primlerin her ay aynı miktarda ödenmemesi veya bazı aylarda hiç alınmaması, bu ödemelerin otomatik olarak kıdem tazminatı hesabının dışında bırakılması anlamına gelmeyecek.

Şartları sağlayarak kıdem tazminatına hak kazanan çalışanların son bir yıldaki değişken primlerinin aylık ortalamasının hesaplanarak giydirilmiş ücrete eklenmesi, tazminat tutarını doğrudan etkileyebilecek.