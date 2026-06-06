İş dünyasında çalışanların dijital mahremiyet sınırlarını belirleyen kritik bir Yargıtay kararı verildi. Karara bağlanan hukuki süreç, bir şirkette beş yıl mühendis olarak çalışan işçinin; unvanı dışındaki işlerin kendisine yaptırılması, primlerinin ödenmemesi ve iş sözleşmesinin feshedildiği gün şirket telefonuna kişisel verilerini silmesine izin verilmeden el konulması gerekçesiyle açtığı davayla başladı.

İşçi; kıdem, ihbar, yıllık izin ve prim alacaklarının yanı sıra kişilik haklarına saldırı yapıldığı iddiasıyla manevi tazminat talebinde bulundu.

DAVALI ŞİRKET SAVUNMAYA GEÇTİ

Davalı şirket vekili, feshin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık gerekçesiyle haklı olduğunu savunarak, geri alınan şirket telefonunda yapılan incelemede işçinin WhatsApp yazışmalarını tespit ettiklerini öne sürdü.

Şirket; işçinin mesajlarında işveren ve mesai arkadaşlarına hakaret ettiğini, ayrıca kadın çalışanların fotoğraflarını çekerek başkalarına gönderdiğini iddia etti. Cihazın şirket malı olması nedeniyle içindeki verilerin de şirkete ait olduğunu savunan işveren, bu mesajları tutanak altına alarak iş akdini feshettiğini belirtti.

İŞVERENİN MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın konuyu ele aldığı köşe yazısına göre, davayı inceleyen yerel mahkeme, işverenin savunmasını kabul etmeyerek feshin haksız olduğuna ve işverenin manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karakaş'ın yazısında aktardığına göre, yerel mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

"Bir cihazın mülkiyetinin işverende olması, işverene o cihazı kullanan insanın özel hayatını dikizleme, şahsî mesajlarını okuma ve bunları tutanak altına alma hakkı vermez. İşveren, özel hayatın gizliliğini açıkça ihlal etmiştir. Hukuka aykırı şekilde elde edilen WhatsApp mesajları fesih gerekçesi yapılamaz. Bu nedenle fesih haksızdır!"

İşverenin istinaf başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından esastan reddedildi. Son olarak Yargıtay, alt mahkemelerin kararlarını hukuka uygun bularak işverenin temyiz istemini reddetti ve kararı oy birliğiyle onadı.

KARARIN HUKUKİ SONUÇLARI

Kesinleşen Yargıtay kararı, iş hukukunda dijital mahremiyete ilişkin şu esasları belirlemiştir:

Dijital Mahremiyetin Korunması: İşçiye tahsis edilen cihazlar şirket mülkiyetinde olsa dahi, işçinin kişisel yazışmaları Anayasal koruma altındaki "Özel Hayatın Gizliliği" kapsamında yer alır.

Hukuka Aykırı Delil Geçersizliği: İşçinin telefonunun izinsiz incelenmesiyle elde edilen veriler, içerik unsurlarına bakılmaksızın mahkemede delil olarak kabul edilmez.

Manevi Tazminat Yükümlülüğü: İşçinin dijital verilerinin izinsiz şekilde incelenmesi, feshi haksız kılmanın yanı sıra kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirilerek manevi tazminat sorumluluğu doğurur.