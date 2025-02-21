FETÖ’nün örgüt yapılanmasıyla ilgili hazırlanan şemasında adı mütevelli heyeti üyesi olarak geçen ve örgütün finans kurumlarından Bank Asya’daki hesabını 15 Temmuz darbe girişimine kadar aktif olarak kullanan, terörist başı Fetullah Gülen’in talimatından sonra da hesabında sürekli nakit para artırımı yaptığı belirlenen Ali Koca yargılandığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 7,5 yıl hapisle cezalandırılmıştı. Sanık, 17/25 Aralık sürecinden 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasına kadar hesabında sürekli nakit para artırımı yaptığı, MASAK raporuna göre, terör örgütüne müzahir şirketlere para gönderdiği, FETÖ’cü işadamlarını çatısında barındıran ve 15 Temmuz sonrası KHK ile kapatılan DİGİAD üyesi olup yine kapatılan Halidiye Eğitim Vakfı yönetim kurulu üyesi olduğu, 9 kez yurtdışına çıkış ve giriş yaptığı, çıkış-giriş yaptığı kişilerin ise tamamının FETÖ’den dava açılan sanıklar olması nedeniyle Silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırılmıştı.

MAHREM İMAMLA HTS KAYITLARI ÇIKTI

Yurtdışına çıkışların DİGİAD bünyesinde FETÖ’nün il imamlarının organizasyonuyla gerçekleştiği kaydedildi. Sanık Ali Koca’nın kullandığı telefon kayıtları incelendiğinde FETÖ’nün kadın yapılanmasında yer alan Zübeyde Bal ile 28 kez, mahrem imam Ahmet Karaman ile 24 kez, Mustafa Eken ile de 18 kez görüşme yaptığı HTS raporlarıyla belgelenmiş ve bu örgüt üyeliğinden cezalandırılmasına gerekçe gösterilmişti. Mahkeme sanıkla ilgili mahkûmiyet kararına tanık ifadelerini de gerekçe yapmıştı. T.Y, adlı tanık, “Dershaneye giden çocukların deneme sınavlarına girebilmeleri için Zaman gazetesine abonelik şartı vardı. Bu şekilde çok sayıda abone topladık. Ali Koca ile birlikte Isparta’ya geziye katıldık. Ardından örgütün öğrenci yurdunda toplantı yaptık” dedi.

DARBE GECESİ KAÇMA PLANLARI

Sanık Koca’nın 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Hüseyin adlı bir başka FETÖ’cüyle telefon görüşmesinde, Hüseyin adlı kişinin Elazığ’da Hazar gölündeki bir yazlık evinde saklanmak için kaçma planı yaptığı ve bu kişiyle yaptığı telefon görüşmesinde, “Genelkurmay açıklama yaptıysa bunun geri dönüşü, şakası yok. Belliydi zaten bu işin buraya doğru gitmesi. Evdekilere söyle kimse evinden çıkmasın, Allah hakkımızı bırakmasın” diyerek darbe girişimiyle ilgili bir beklenti içinde oldukları telefon dinleme kayıtlarıyla tespit edilerek bu konuşma kayıtları da yargılama dosyasına konulmuştu.

BABAM ŞAKİRT VE HİZMET EHLİ BİRİNİ İSTİYOR

Sanık Ali Koca’nın el konulan cep telefonuyla ilgili yapılan incelemede, örgütün yayın organlarına dair silinmiş kalıntılar da tespit edildi. Mesaj yazışmalarında “Hizmet, şakirt, cemaat ve sohbet” kelimelerinin sıklıkla kullanıldığı, kızı Esra Koca’nın Hacer adlı kişi ile mesajlaşmasında, babası Ali Koca’nın evlenmesi için şakirt birini istediği, Fetullah Gülen’in en yakın adamlarından Sakıp Ayhan’ın torunuyla evlilik yapmasını kendisine önerdiği bildirildi. Esra Koca’nın bu kişiden hizmet ehli olarak bahsettiği ve babası Ali Koca’nın da kendisinin hizmet ehli biriyle evlenmesine rıza gösterebileceğine dair yazışmalar olduğu belirlendi. Sanığın internet tarayıcısından sıklıkla Fuat Avni kelimesini arattığı tespit edildi. Yine örgüte ait Kimse Yok mu derneğinden çok sayıda mesaj aldığı belirlendi.

VALİLİĞİN ALDIĞI BAĞIŞLAR KOCA GİYİM HESABINDA TOPLANDI

Ali Koca’nın FETÖ’den mahkum olan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun Diyarbakır Valiliği döneminde de silah ruhsatları için bağış adı altında vatandaşlardan alınan paraların Ali Koca’ya ait Koca Giyim mağazasına ait hesapta toplandığı da tespit edilmişti. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın FETÖ terör örgütünün hiyerarşik yapısı içinde süreklilik, çeşitlilik ve devamlılık arz edecek biçimde yürütmüş olduğu örgütsel faaliyetlerinden dolayı 7,5 yıl hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar vermişti. Bölge İstinaf Mahkemesi de delillerin hukuka uygun elde edildiğini, vicdani kanaatin tam hasıl olması nedeniyle sanığın istinaf başvurusunu esastan reddederek dosyayı Yargıtay’a gönderdi.

YARGITAY BUNLARIN TÜMÜNÜ ÜYELİK İÇİN KRİTER SAYMADI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ise Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf’ın örgüt üyeliğine gerekçe yaptığı mahkûmiyet kararını bozdu. Yargıtay, sanığın By Lock kullanmadığını, örgütsel bir konumu veya örgütsel içeriği belirlenemeyen sohbet adı altındaki toplantılara katılmak dışında faaliyetlerinin örgüt üyeliği suçu için öngörülen çeşitlilik ve yoğunluk boyutuna ulaşmadığı için beraatına karar verilmesi gerekirken mahkûmiyet karanının usul ve yasaya aykırı olduğunu vurguladı. Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay kararına direnirse dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulunda ele alınacak. Aynı iddialarla ilgili yüzlerce FETÖ sanığı mahkum olmuş ve bu cezaları onanarak kesinleşmişti.