Bir şirkette 5 yıldır görev yapan kimya mühendisinin iş sözleşmesi, başka bir firmaya yardımcı olduğu iddiasıyla feshedildi.

İşten çıkarılmasının haksız olduğunu savunan mühendis, ücret artışlarından doğan farkların kendisine ödenmediğini belirterek İş Mahkemesi'ne başvurdu.

Davacı, ödenmeyen ücret alacaklarının tahsil edilmesini talep ederken işveren ise çalışanın sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını ileri sürdü.

BAŞKA ŞİRKET İÇİN İZİNSİZ REZERVASYON YAPTIRDI

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre kimya mühendisi, işveren şirketin anlaşmalı olduğu otelde, başka bir firmanın yetkilisi adına yöneticilere haber vermeden ve izin almadan rezervasyon yaptırdı.

Ayrıca davacının, işverenle aynı sektörde faaliyet gösteren başka bir şirketin yetkilisi için toplantılar organize ettiği belirlendi.

Mühendisin izinli olduğu dönemde, çalıştığı şirkete ait araçla söz konusu firma yetkilisini şehir içindeki ve şehir dışındaki toplantılara götürdüğü de dosyadaki delillerle ortaya konuldu.

YARGITAY'DAN HAKLI FESİH KARARI

İlk derece mahkemesi, mühendisin bu davranışlardan maddi bir menfaat elde ettiğinin kanıtlanamadığına dikkat çekerek iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesini ölçüsüz buldu.

Bununla birlikte geçerli fesih nedeninin bulunduğuna hükmeden mahkeme, davayı kısmen kabul etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, işverenin istinaf başvurusu da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi.

İşverenin temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise farklı bir değerlendirmede bulundu.

Yüksek Mahkeme, mühendisin davranışlarının doğruluk ve bağlılık ilkeleriyle bağdaşmadığını belirterek işverenin güvenini zedeleyen eylemlerin haklı fesih nedeni oluşturduğuna karar verdi.

Kararda, işçinin bu davranışları nedeniyle mutlaka maddi bir çıkar sağlamış olmasının gerekmediği de vurgulandı.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği sonucuna ulaştı.

Bu nedenle davacı lehine kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmesini hukuka aykırı bulan Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını bozdu.