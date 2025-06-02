Sıcak havaların başlamasıyla birlikte çok sayıda çalışan tatil planlarına başladı.



Yıllık izin çoğu zaman işçi ve işveren arasında çeşitli anlaşmazlıklara neden olsa da, mevzuata göre işçilerin yıllık izinde geçirecekleri gün kadar maaşları peşin olarak ödenmek zorunda.

İSTİFA EDEN TAZMİNATA HAK KAZANIYOR



Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatı ve İş Kanunu'na göre 22 bin 104 lira asgari ücret kazanan bir çalışan, 14 günlük yıllık iznine ayrılması halinde 10 bin 315 liralık peşin ödeme alması gerekiyor. İşverenin bu ödemeyi yapmaması ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin emsal kararına göre çalışan için haklı fesih gerekçesi sayılmakta.



Normal şartlar altında istifa eden çalışan, tazminat hakkından da feragat etmekte. Buna karşın sözleşmesini haklı şekilde fesheden işçi, iş yerinde geçirdiği süreye göre kazanılmış kıdem tazminatından eksiksiz şekilde yararlanabilmekte.

İZİN ÜCRETİ PEŞİN ÖDENMEYEN İŞÇİLER İSTİFA EDİP DAVA AÇTILAR

Yargıtay’ın son kararına konu dosyaya göre, İzmir’de iki işçi izne çıkarken izin paralarının peşin ödenmemesini gerekçe göstererek iş sözleşmelerini feshederek işten ayrıldılar ve işverenden kıdem tazminatı ödenmesini talep ettiler. İşveren, kıdem tazminatı ödemeyi kabul etmeyince de mahkemeye başvurdular.