Tatil beldelerinde, çoğu işletme belediyelere belirli bir kira ödeyerek sahillerde hizmet vermektedir. Ancak bazı işletmeler, "özel işletme" statüsü ile denize girmek isteyen vatandaşlara ekstra ücretler yüklemekte ve şezlong kiralamayan kişilerin denize girmesine engel olmaktadır. Bu durum, yaz aylarında plajları ziyaret eden vatandaşların büyük bir mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır.

Ekol TV’den İlker Turak’ın özel haberine göre, bu uygulamaların bir örneği Çeşme’de yaşandı. Eşref Kaya isimli bir vatandaş, Çeşme’deki bir özel işletmenin plajında denize girmek için şezlong kiralamadan havlusunu serdi. Ancak işletme yetkilileri, Kaya'ya dakikalar içinde yaklaşarak, şezlong kiralamadığı takdirde denize giremeyeceğini belirtti.

Bu durumu kabul etmeyen Kaya, tartışmaya girdi. İddiaya göre, işletme yetkililerinden biri Kaya’ya, "Seni de eşyalarını da denize atarım. Doktor olmuşsun ama bir şey bilmiyorsun" şeklinde hakaret etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Kaya, plajdan ayrılmak zorunda kaldı ve daha sonra işletmenin çalışanları ile yetkililerden şikayetçi oldu.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan iddianame düzenledi. Yapılan yargılama sonucunda, sanıkların her biri için 1 yıl 8’er ay hapis cezası verildi.

YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Sanıkların cezalarının kesinleşmesinin ardından, dosya Yargıtay Genel Kurulu’na taşındı. Yargıtay, konuyla ilgili emsal teşkil edebilecek bir karar verdi. Kurul, deniz kıyısının herkesin eşit ve serbestçe faydalanabileceği bir alan olduğunu belirterek, işletme yöneticilerinin ve çalışanlarının cezalarını onadı. Yargıtay, şezlong kiralama zorunluluğunu kaldırarak, vatandaşların denize girme hakkının engellenemeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu.

Bu karar, özellikle yaz aylarında denize girmek isteyen ve şezlong kiralama zorunluluğu ile karşılaşan tatilciler için önemli bir adım oldu. Yargıtay’ın verdiği bu karar, aynı zamanda plajlardaki işletmelere de önemli bir mesaj gönderiyor.