Aksaray’da yaşanan bir dolandırıcılık vakasında paranın aktarıldığı banka hesaplarının sahiplerine verilen hapis cezaları Yargıtay’dan döndü.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, banka hesabı veya kart bilgilerini başkasına veren kişilerin olaydaki gerçek konumlarının ve suç kastlarının kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi gerektiğine hükmetti.

332 BİN 500 LİRALIK GÜBRE DOLANDIRICILIĞI DAVASI

Karara konu olan süreç Aksaray’da meydana geldi. Bir sosyal medya platformunda gördükleri gübre ilanı üzerine ilanı veren kişiyle iletişime geçen çiftçi aile, anlaşma sağlanan 332 bin 500 liranın bir kısmını verilen banka hesabına transfer etti. Gönderilen bu tutar daha sonra dört farklı hesaba daha aktarıldı.

Olayla ilgili yargılamayı yapan Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi, paraların geçtiği hesapların sahiplerini nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı mahkûm etti. İstinaf mahkemesinin de bu kararı onaması üzerine, hesap veya kartlarını geçmişte arkadaşlarına kullandırdıklarını ve hesapların başkalarınca yönetildiğini savunan bazı sanıklar dosyayı temyize taşıdı.

31 TEMMUZ 2026 YASASII VE YARI ORANINDA İNDİRİM VURGUSU

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını eksik inceleme nedeniyle bozdu.

Kararda, 31 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenlemeye de işaret edildi. Söz konusu hükmün; nitelikli dolandırıcılık suçuna katılımın yalnızca banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarının ya da banka ve ödeme hizmeti hesaplarının kullanılmasını sağlayan bilgilerin başkasına verilmesiyle sınırlı kalması durumunda, verilecek cezada yarı oranında indirim öngördüğü hatırlatıldı.

ATM KAMERALARI, IP ADRESLERİ VE HTS KAYITLARI İNCELENECEK

Banka hesapları kullanılan sanıkların "suç kastları ve olay içindeki rolleri yeterince araştırılmadığı" tespitinde bulunan Daire, sanıkların hukuki durumları netleştirilmeden hüküm kurulmasını hukuka aykırı değerlendirdi.

Yargıtay, hesap sahiplerinin banka hesaplarını bizzat mı kullandığının yoksa başkalarına mı verdiğinin ayrıntılı biçimde ortaya konulmasını istedi.

Bu doğrultuda; hesap açılış bilgileri, para transferleri, ATM kamera kayıtları, internet bankacılığına erişim bilgileri, IP adresleri, HTS kayıtları ve hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi.

Daire, belirtilen araştırmaların yapılması amacıyla kararı bozarak dosyayı yeniden yargılama yapılmak üzere Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderdi.