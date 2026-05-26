İstinaf mahkemesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmesi resmi kayıtlara yansıdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu hukuki gelişmenin ardından internet sitesinde yer alan siyasi parti kayıtlarında düzenlemeye gitti.
ÖZEL ÇIKARILDI KILIÇDAROĞLU EKLENDİ
Başsavcılığın internet sitesinde bulunan Siyasi Partiler Genel Bilgiler ekranındaki CHP bölümünde değişiklik yapıldı. Alınan mahkeme kararı doğrultusunda, daha önce partinin Genel Başkanı olarak görünen Özgür Özel'in ismi sistemden silindi. İlgili bölümdeki Genel Başkanlık ibaresinin karşısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi yazıldı.