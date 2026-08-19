Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, ev sahiplerinin baskı veya tehditleriyle mevzuata aykırı şekilde yüksek kira ödemek zorunda kalan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Kiracının davayı "istirdat davası" olarak adlandırmasının hakim için bağlayıcı olmadığı belirtilerek, sebepsiz yere tahsil edilen fazla kiraların geriye dönük istenebileceği vurgulandı.

BASKI ALTINDA YAPILAN ÖDEME YARGIYA TAŞINDI

Ankara Polatlı'da bir kiracı, ev sahibinin eşi tarafından iletilen hesaplara düzenli ödeme yapmasına rağmen; tahliye ve elektrik kesme tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Ev sahibinin sürekli kira artışı talep etmesi üzerine kiracı, mağdur olmamak adına istenen fazla tutarları ödemek zorunda kaldı. Kiracı, 2024 yılı sonuna kadar fahiş şekilde tahsil edilen toplam 9 bin 822 liranın faiziyle iadesi için Polatlı 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

YEREL MAHKEME 'İSTİRDAT' DİYEREK DAVAYI REDDETMİŞTİ

İlk derece mahkemesi, kiracının dilekçesindeki "istirdat" ifadesine takılarak davayı usulden reddetti. İstirdat davasının ancak kesinleşmiş bir icra takibi altında ödenen paralar için açılabileceğini savunan mahkeme, dava konusu olan 9 bin 822 liralık tutara karşılık davalı ev sahibi lehine 18 bin lira vekalet ücretine hükmetti.

YARGITAY: HAKİMİ HUKUKİ NİTELEME BAĞLAMAZ

Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu. Kararda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca olayların hukuki nitelendirmesini yapma ve uygulanacak kanun maddesini belirleme görevinin hakime ait olduğu hatırlatıldı.

'SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME' KAPSAMINDA İNCELEME YAPILACAK

Yargıtay, uyuşmazlığın icra takibinden ziyade haksız tahsil edilen kira bedellerinin iadesine ilişkin olduğunu vurguladı. Dava dilekçesindeki ifadelere bakılmaksızın dosyanın genel hükümler çerçevesinde "sebepsiz zenginleşme" davası olarak görülmesi gerektiği belirtildi.

Emsal kararda ayrıca, dava değerinin neredeyse iki katı olarak belirlenen 18 bin liralık vekalet ücretinin de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne aykırı olduğu kaydedildi. Karar, 19 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.