Bölge adliye mahkemeleri arasında kira tespit davaları sürerken tahliye edilen taşınmazlara ilişkin yargılama giderlerinin kime yükleneceği konusunda yaşanan görüş ayrılığı Yargıtay kararıyla netlik kazandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunun başvurusu üzerine konuyu inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yeni kira dönemi başlamadan evi tahliye eden kiracının davanın açılmasına sebebiyet vermiş sayılamayacağına ve mahkeme masraflarının ev sahibi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti.

BÖLGE MAHKEMELERİ ARASINDAKİ İCTİHAT FARKLILIĞI SONA ERDİ

İstanbul, Bursa, Antalya ve Sakarya bölge adliye mahkemelerinin hukuk daireleri, kira tespit davası devam ederken kiracının evi tahliye etmesi durumunda yargılama gideri ve vekalet ücretinin hangi tarafa yükleneceği konusunda çelişkili kararlar veriyordu. Uygulama birliğinin sağlanması amacıyla dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu tarafından Yargıtaya taşındı.

YASAL HAKKIN KULLANIMI DAVAYA SEBEBİYET SAYILMADI

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira bedelinin tespiti davasının her zaman açılabileceğini, ancak bu durumun kiracının kanunla tanınan sözleşmeyi sonlandırma hakkını ortadan kaldırmayacağını belirtti. Kararda, kiracının sözleşme bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunarak yeni dönem başlamadan evi tahliye etmesinin yasal bir hak olduğu vurgulandı.

MASRAFLAR KİRALAYANA YÜKLENECEK

Yüksek Mahkeme, kiracının kanuni hakkını kullanmasının kira tespit davasının açılmasına sebebiyet verdiği şeklinde yorumlanamayacağını ifade etti.

Bu doğrultuda, davanın konusuz kalması halinde kiracının yargılama giderlerinden sorumlu tutulmasının usul ve yasaya aykırı olduğuna dikkat çekilerek tüm mahkeme masraflarının kiralayan (ev sahibi) üzerinde bırakılması gerektiği karara bağlandı.