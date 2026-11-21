Kira artışları nedeniyle yargıya taşınan ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarında emsal niteliğinde bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 3 Mart 2026 tarihli (2025/3450 Esas, 2026/1141 Karar) ilamıyla, aynı konut veya iş yerinde uzun yıllardır oturan kiracıların sonradan imzaladıkları sözleşmelerin 5 yıllık kira tespit süresine etkisine açıklık getirdi.

Yüksek Mahkeme, taraflar arasındaki mevcut ilişkiyi devam ettirmek veya yazılı hale getirmek amacıyla yapılan ve güncel piyasa değerini yansıtmayan yeni sözleşmelerin 5 yıllık süreyi sıfırlamayacağını ortaya koydu.

22 BİN TL'LİK KİRAYI 39 BİN TL'YE ÇIKARMAK İSTEDİ

Uyuşmazlık, İstanbul’da 2005 yılında kiralanan ve aynı kiracı tarafından kullanılan bir iş yerinde ortaya çıktı. Kiracının 2021 yılında ödediği aylık 22 bin TL’lik tutarın bölgedeki benzer iş yerlerinin altında kaldığını belirten ev sahibi, kiranın 39 bin TL’ye yükseltilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Tarafların 2018 yılında yeni bir kira sözleşmesi imzalamış olması ve dava tarihinde bu sözleşmenin üzerinden henüz 5 yıl geçmemiş olması nedeniyle davanın hangi tarihe göre karara bağlanacağı tartışma konusu oldu.

YEREL MAHKEME VE İSTİNAF KİRACIYI HAKLI BULDU

Davaya bakan sulh hukuk mahkemesi, 2018 tarihli yeni sözleşmenin üzerinden 5 yıl geçmediğini dikkate alarak kiranın hakkaniyet esasına göre yeniden belirlenemeyeceğine ve yalnızca sözleşmedeki artış şartının uygulanacağına hükmetti.

Ev sahibinin itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını uygun bularak başvuruyu reddetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, kiracının taşınmazı 2005 yılından beri kullandığına işaret edilerek, 2018’de yapılan sözleşmenin yeni bir ilişki kurmak yerine mevcut kira ilişkisini yazılı hale getirme amacı taşıyabileceği belirtildi.

Yüksek Mahkeme, yalnızca son sözleşmenin tarihine bakılarak hüküm kurulamayacağını; kira ilişkisinin başlangıç tarihi ile yeni sözleşmedeki bedelin o dönemin piyasa koşullarına uygun olup olmadığının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDE İKİ İHTİMAL ÖNE ÇIKIYOR

Yargıtay, 2018 tarihli sözleşmedeki bedelin o günkü piyasa rayicine uygunluğunun belirlenmesi için bilirkişi heyetinden ek rapor alınmasına hükmetti. Buna göre davada iki farklı senaryo gündeme gelecek:

Bedel rayice uygunsa: Yeni sözleşmedeki tutarın imza tarihindeki piyasa koşullarına uygun olduğu tespit edilirse, talep edilen dönem için sözleşme ve yasal endeks artışı esas alınacak.

Bedel rayicin altındaysa: Rakamın piyasa koşullarını yansıtmadığı ve sözleşmenin mevcut ilişkiyi sürdürmek amacıyla yapıldığı anlaşılırsa, 2005 yılındaki ilk kira başlangıcı dikkate alınarak hakkaniyete göre kira tespiti yapılabilecek.

39 BİN TL TALEBİ DOĞRUDAN KABUL EDİLMEDİ

Yargıtay’ın bozma kararı, dava konusu iş yerinin kirasının doğrudan 39 bin TL’ye çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Kira bedelinin piyasa değerinin altında kalması, ev sahibine istediği tutarda otomatik artış yapma hakkı tanımıyor. Nihai rakam, bilirkişi incelemesi ve kanuni şartlar doğrultusunda mahkemece belirlenecek.

"KANUNDAKİ 5 YILLIK SÜRE KARARI KALKAMDI"

Kararı değerlendiren hukukçular ve avukatlar, hükmün yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirterek kanundaki 5 yıllık sürenin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Yapılan değerlendirmelerde, kanundaki beş yıllık sürenin yerinde durduğu ve Yargıtay'ın sözleşmeyi yenilemenin bu süreyi yapay olarak sıfırlamasının önüne geçtiği vurgulandı.

Avukatlar, yeni sözleşmedeki bedelin o günün piyasa rayicine uygun olması halinde sürenin yine yeni sözleşme tarihinden başlayacağını ve beş yıl dolmadan sadece endeks artışı istenebileceğini belirtti. Davalarda belirleyici olacak temel kriterin ise "Yenilenen sözleşmedeki rakam o günün gerçeğini yansıtıyor muydu?" sorusu olacağına dikkat çekildi.

EV SAHİPLERİ VE KİRACILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kararın ardından uzun süreli kira ilişkilerinde ispat belgelerinin önemi arttı. Avukatlar, tarafların olası uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşamamaları için şu belgeleri saklamaları gerektiğini belirtti:

Ev sahipleri: Kira ilişkisinin ilk başlangıç tarihini kanıtlamak amacıyla eski kira sözleşmelerini ve kira ödemelerine ait banka dekontlarını muhafaza etmeli.

Kiracılar: Yalnızca son sözleşme tarihine güvenmek yerine, yeni sözleşmenin imzalandığı dönemdeki kira bedelinin piyasa rayicine uygun olduğunu gösteren emsal ilanları ve varsa bilirkişi raporlarını delil olarak saklamalı.