2021 yılında evlenen çiftin evlilikleri, çocuk sahibi olamama sürecinin ardından çıkmaza girdi. Şüphe ve kıskançlıkla başlayan süreç, akılalmaz yöntemlerle mahkeme salonlarına taşındı.
Erkek eş, çocuk sahibi olabilmek amacıyla 3 kez tüp bebek tedavisi denediklerini ancak olumlu sonuç alamadıklarını, bu süreçte eşinin psikolojik olarak ciddi değişimler yaşadığını öne sürdü. İddiaya göre genç kadın, tıbbi yöntemler yerine büyü ve muska işlerine yönelmeye başladı. Bununla da yetinmeyen kadın, aşırı kıskançlık ve aldatılma şüphesiyle eşinin aracına gizlice ortam dinleme cihazı yerleştirdi. Durumu fark eden koca, evlilik birliğinin sarsıldığını belirterek boşanma davası açtı.
"ALDATILDIM, TEHDİT EDİLDİM"
Davalı kadın ise mahkemede suçlamaları reddederek karşı atakta bulundu. Eşinin kendisini aldattığını ve başka bir kadına ev aldığını ileri süren kadın, aynı zamanda kocasının kendisini silahla tehdit ettiğini iddia etti. Bu iddialar doğrultusunda kadın; eşinden 100 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat ve nafaka talebinde bulundu.
MAHKEMEDEN EMSAL KARAR
Dosyayı inceleyen yerel mahkeme, kadının aldatılma ve tehdit iddialarını yeterli delille ispatlayamadığına hükmetti. Buna karşılık, kadının eşinin aracına gizli dinleme cihazı yerleştirmesi ve büyü-muska gibi işlerle uğraşması "psikolojik şiddet" ve evlilik birliğini sarsan "ağır kusur" olarak değerlendirildi.
Erkek eşin ise evlilik süresince sergilediği ilgisiz davranışlar nedeniyle "hafif kusurlu" olduğuna karar verildi. Mahkeme, çiftin boşanmasına hükmederken, ağır kusurlu bulunması sebebiyle kadının tazminat ve nafaka taleplerini tamamen reddetti.
Yerel mahkemenin kararını üst mahkemeye ve ardından Yargıtay’a taşıyan kadının itirazları sonuçsuz kaldı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin verdiği kararı hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.