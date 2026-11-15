Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında kadının eski erkek arkadaşıyla evlenmeden altı yıl önce yaptığı yazışmaları silmeyip saklamasını kusur olarak değerlendirdi. Daire, kadının diğer kusurlarıyla birlikte tarafların eşit kusurlu olduğu sonucuna vardı.

2020 yılında evlenen çift, bir süre sonra karşılıklı boşanma davası açtı. Aile mahkemesinde boşanmanın yanı sıra velayet, nafaka, tazminat ve çocukla kişisel ilişki kurulması konuları değerlendirildi. Her iki tarafın avukatının yerel mahkeme ve istinaf kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulunması üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.

MESAJLAŞMA DEĞİL, SAKLANMASI KUSUR SAYILDI

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, dosyadaki yazışmaların 2014 yılına ait olduğuna, tarafların ise 2020 yılında evlendiğine dikkat çekti. Evlilikten altı yıl önce gerçekleşen mesajlaşmaların kadına kusur olarak yüklenemeyeceğini belirtti.

Ancak Daire, bu mesajların hâlâ saklanmasını kusur olarak değerlendirdi. Kadına mevcut diğer kusurlarının yanında “eski erkek arkadaşıyla mesajlaşmalarını sakladığı” kusurunun da yüklenmesi gerektiğini belirtti.

Bu değerlendirmeyle tarafları eşit kusurlu bulan Yargıtay, her iki tarafın temyiz itirazlarını yerinde görmedi. Bölge adliye mahkemesi kararı, 21 Eylül 2026’da oy birliğiyle onandı.