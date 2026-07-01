Yargıtay, siyasi partilerin üye sayılarını yaşadı. CHP'de mutlak butlan kararının ardından üye sayısında yaşanan erime dikkat çekti.

CHP'ye mutlak butlan kararının ardından partinin Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi partili,ler başta olmak üzere kamuoyundan büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu'nun göreve atanmasıyla partide milletvekilleri ve belediye başkanları olmak üzere çok sayıda istifa yaşandı.

CHP lideri Özgür Özel'in Genel Başkan seçilmesinin ardından artan üye sayıları, butlan kararıyla düşüş yaşadı.

CHP'nin üye sayısı 2025 yılı Temmuz ayında 1 milyon 903 bin 432 iken, 2026 Ocak ayı itibarıyla 1 milyon 922 bin 757’ye çıkmıştı. Son altı ayda bu sayı 1 milyon 879 bine gerilediği gözlendi. CHP'nin üye sayısında yaşanan erime Yargıtay'ın son verilerine de yansıdı. Verilere göre 42 bin 784 kişi CHP'den istifa etti.,

EN BÜYÜK ARTIŞ AKP'DE

AKP, 166 bin 612 yeni üye ile ilk sırada yer alırken Saadet Partisi ise 60 bin 638 üye sayısı ile en çok artış gerçekleştiren ikinci parti oldu.

Yılın ilk 6 ayında partilerde yaşanan üye değişimi ise şöyle oldu:

AKP: +166.612

Saadet Partisi: +60.638

Yeniden Refah Partisi: +50.152

Anahtar Parti: +36.741

Zafer Partisi: +3.315

MHP: +3.101

TİP: -417

Gelecek Partisi: -1.133

DEVA Partisi: -2.624

Demokrat Parti: -6.175

İYİ Parti: -6.706

CHP: -42.784