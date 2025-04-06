İBB ile Şişli Belediyesi’ne yönelik terör soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan’ın tutuklamaya sevk edilmesine dayanak gösterilen DTK ve HDK’nın, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın raporuna göre PKK’nın siyasal alan uzantısı olduğu bilgisine yer verildi. İtirafçıların DTK ile ilgili ifadeleri, dosyaya eklendi, terörle illiyet bağı oluşturulmaya çalışıldı.

KENT UZLAŞISIYLA ALGI

İmamoğlu ile Şahan için hazırlanan soruşturma dosyasına, Yargıtay’ın içtihat oluşmuş beraat kararları konulmadı. DTK ile ilgili delil, polis raporuyla oluşturuldu. 31 Mart’ta hayata geçirilen kent uzlaşısının da DTK-HDK projesi olduğu, CHP’nin de terör örgütü projesi olan bu yapılanmayla ittfikak kurduğu algısı yaratıldı.

Ekrem İmamoğlu’yla ilgili terör suçlaması polis raporlarına dayandırıldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin DTK’yla ilgili emsal kararında şöyle deniliyor: “Sanığın DTK toplantılarına katılımının tek başına suç olarak değerlendirilemeyeceğine kanaat getirilmiş olup beraatına karar verilmesi gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek verilen mahkûmiyet hükmünün usul ve yasaya aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.”

ÇÖZÜM SÜRECİ VURGUSU

Bir başka Yargıtay kararında ise şöyle deniliyor: “PKK’yla bağlantıları tespit edilemeyen sanıkların, çözüm süreci olarak adlandırılan yıllardaki DTK toplantılarına katılarak içerikleri suç teşkil etmeyen konuşma yapmaktan ibaret olan faaliyetlerinin örgütsel faaliyet olarak değerlendirilemeyeceği gözetildi, beraatlarına karar verilmesi gerektiğine kanaat getirildi.”

Yargıtay kararlarında DTK toplantılarına katılmanın terör suçlaması için yeterli olmadığı belirtiliyor.

WhatsApp grubuna üye diye suçlandılar

Bu isimler İmamoğlu’nun terör soruşturmasına terör örgütü üyesiymiş algısıyla eklendi, en önemli delil olarak HDK’nın WhatsApp grubunda olmaları gösterildi: Şişli Belediye Başkanı Yard. Ebru Özdemir, Ataşehir Belediye Başkan Yard. Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kayğun, Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediyesi Üyesi Güzin Alparslan, Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Turabi Şen, Şişli Belediyesi Meclis üyesi Sinan Gökçe, Adalar Meclis Üyesi Nesimi Aday, Esenyurt Belediye Başkan Yard. Osman Yalçın. Bu isimlerin adaylıkları ilgili kurullarca kabul edilmişti.