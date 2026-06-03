Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı iptal edilirken, delegelerin oyuyla CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel ve parti yönetiminin yetkilerine son verildi.



Mahkemenin aldığı 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirilirken, Özel yönetiminin kararı tanımadığını duyurması ile siyasette hareketli bir süreç başladı. CHP Genel Merkezinin polis müdahalesiyle tahliye edilmesinin ardından zirveye tırmanan gerilim, gözlerin Yargıtay kararına çevrilmesine neden oldu.





KULİSLERDE KONUŞULAN TARİH BELLİ OLDU



Mahkemenin CHP'nin başına atadığı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni bir kurultay yapılması için Yargıtay kararının kesinleşmesi gerektiğini belirtti.



Mahkemenin 'tedbirli' olarak aldığı karar nedeniyle Kılıçdaroğlu kurultay yapılamayacağını öne sürse de, Özel'in çağrısı ile harekete geçen delegeler üç gün içerisinde 900 imza toplayarak kurultay için ilk adımı attı. Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi, toplanan imzalara rağmen Yargıtay sürecini gerekçe göstererek kurultay girişimlerine set çekme kararı alırken, siyaset dünyasının merakla beklediği kararın ne zaman verileceğine ilişkin kulis bilgileri ortaya çıktı.



Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meclis'te görüştükleri bir AKP yetkilisinin Yargıtay'ın CHP'ye yönelik kararı için "Adli tatil de var. 2-3 ay sonra Eylül gibi karar verilir" ifadelerini kullandığını belirtti.





JET HIZINDA KARAR VEREN DAİRE BAKACAK



Öte yandan CHP'ye yönelik Yargıtay kararını, geçmişte siyasi davaları hızlı incelemesiyle bilinen Yargıtay dairesinin alacağı öğrenildi. Avukat Akın Atalay, konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:



"CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararını Yargıtay ne zaman karara bağlayacak? Tahminen 2-3 ay içerisinde.



Nereden biliyorum?



Çünkü, aynı konudaki (mutlak butlan) Cumhuriyet Vakfı davasında, Yargıtay’ın aynı dairesi dosyanın daireye gelişinden tam 73 gün sonrasına duruşma günü ve karar vermişti. Bunun üzerine duruşmada herkesin huzurunda daire başkanına (halen daha daire başkanıdır) sordum:



“Dairenizdeki dosya sırasına göre önünde 14-15 bin incelenecek dosya varken neden bizim dosyamızı öne aldınız, bu hızın endişelenmemizi gerektiren bir sebebi var mı?”



Şöyle cevap verdi: “



Akın bey, bu tür toplumun genelini ya da büyük bir kitleyi ilgilendiren davalarda dairemizin öncelikle inceleme yönünde bir yaklaşımı var, bu yalnızca size (Cumhuriyet gazetesine) özgü bir durum değil, mesela Galatasaray, Fenerbahçe gibi spor kulübü derneklerinin veya bir siyasi partinin genel kurullarıyla ilgili davalar için de uyguladığımız bir durumdur”



İlgililerinin bilgisine sunulur.











