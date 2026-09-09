Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (KMK) 4. maddesine göre binaların dış duvarları, çatısı, kapıları ve mimari dış cepheyi oluşturan tüm unsurlar ortak alan olarak tanımlanır.

Balkonların dışarıdan bakıldığında görünen yüzeyleri de bu kapsama dâhildir. Dolayısıyla, kendi dairenize ait balkon bile olsa binanın genel renk skalasından farklı bir renge boyama yapmanız mimari bütünlüğün ihlali sayılır.

BALKON DUVAR RENGİNİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNLU OLUYOR

Apartman yönetim planında farklı bir madde yoksa, binanın orijinal rengine uymayan boyama işlemlerine karşı diğer komşuların dava açma hakkı var.

Eski Hale Getirme Davaları: Sulh Hukuk Mahkemelerine taşınan uyuşmazlıklarda Yargıtay, dış cephe estetiğini bozan uygulamaların iptaline karar veriyor.

Maddi Yükümlülük: Balkonunu tek taraflı kararla başka renge boyayan kat maliki, balkonu bina orijinal rengine dönüştürmek zorunda kaldığı gibi tüm yargılama giderlerini de cebinden ödemek durumunda kalıyor.

BALKON RENGİNİ YASAL OLARAK DEĞİŞTİRMENİN YOLLARI

Balkon veya dış cephe rengini hukuki kurallara uygun şekilde değiştirmek için KMK’nin 19. maddesindeki süreçlerin tamamlanması şarttır:

Beşte Dört (4/5) Çoğunluk Şartı: Bina genelindeki tüm kat maliklerinin en az beşte dördünün yazılı onayı alınmalıdır. Bu onay, Kat Malikleri Kurulu toplantısında karar defterine işlenerek resmileşmelidir.

Yönetim Planı Kontrolü: Tapu müdürlüğündeki apartman yönetim planında dış cephe renk değişikliklerini kesin olarak yasaklayan özel bir hüküm yer almamalıdır.

HANGİ DURUMLARDA İZİN ALMADAN BOYA YAPILABİLİR?

Zamanla yıpranan, dökülen veya kirlenen balkonlar için yapılan rutin boyama çalışmaları izin prosedürüne takılmaz. Ancak tek bir şartla: İşlemin binanın mevcut ve orijinal renk koduyla yapılması gerekir. Orijinal renkle yapılan yenilemeler, ana gayrimenkulün korunmasına yönelik zorunlu bakım ve onarım kapsamında kabul edilir.