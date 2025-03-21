Yargıtay’ın verdiği karar, süt izni kullanamayan kadın işçilerin haklarını güvence altına aldı. Buna göre, işverenler süt izni vermediği takdirde, kadın çalışanlara kullanamadıkları sürenin ücreti yüzde 50 zamlı olarak ödenecek.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuya ilişkin detayları İstanbul Ticaret Gazetesi'nde paylaştı. Ayrıca, 2025 yılından itibaren süt iznini engelleyen işverenlere 21 bin 213 TL idari para cezası uygulanacak.

YARGITAY KARARINI VERDİ

Yargıtay'ın yeni kararıyla, süt iznini kullanamayan kadın işçilerin bu süre için yüzde 50 zamlı ödeme alacakları kesinleşti. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu hakkın detaylarını İstanbul Ticaret Gazetesi'ndeki köşesinde aktardı. İşverenler, kadın çalışanlara süt izni vermemeleri durumunda, kullanılmayan sürenin ücretini yüzde 50 zamlı olarak ödemek zorunda olacak.

Kadın işçilere, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, bir yaşını doldurmamış çocukları için günde 1,5 saat süt izni veriliyor. Çalışan, bu izni hangi saatlerde kullanacağını kendisi belirleyebilir. Süt izni toplu olarak kullanılamaz ve yalnızca çocuğun bir yaşını doldurmasıyla sona erer. Ancak işverenler, çalışan lehine bu süreyi uzatabilirler.

İşverenler, süt iznini engelledikleri takdirde, 2025 yılı itibarıyla her bir kadın işçi için 21 bin 213 TL idari para cezası ödeyecekler. Karar, işçilerin haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.