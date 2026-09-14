Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bir kadının şantaj için montajlı fotoğraflar gönderdiği iddia edilen kişiye verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Mahkeme, sanığın ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan mahkum edildiğini belirledi.

Olay, Antalya’da yaşayan kadının, Instagram hesabındaki yüz fotoğraflarını alıp çıplak bir kadın gövdesine montajlayarak kendisine gönderen kişiye yönelik başlattığı davayla ilişkili gelişmeler içeriyor.

İLK MAHKEME BERAAT ETMİŞTİ

Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa yöneltilen ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan açılan davada, eylemin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle sanığı beraat ettirmişti. Mahkeme, dosyadaki belgeler ve bilirkiçi raporunu değerlendirerek bu karara varmışti.

Beraat kararına karşı şikayetçi avukatının başvurusu üzerine dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi’ne taşındı. Daire, sanığın eylemi için ikrarda bulunduğunu ve telefonunda montaj uygulamalarıyla oluşturulduğu açıkça belirlenebilen görüntülere ulaşıldığını saptadı.

Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın şantaj amacıyla sanal medyadan elde edilen fotoğrafları kullandığını belirterek, bu eylemin TCK’nın 136. maddesindeki ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçunu oluşturduğuna hükmetti. İlk derece mahkemesinin beraat kararını kaldıran daire, sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Sanık, mahkumiyet kararının bozulmasını talep ederek Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, temyiz isteminin esastan reddi ve hükmün onanması yönünde görüş bildirdi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yargılama sürecinin usule ve kanuna uygun geçtiğini, delillerin ve görüşmelerin gerekçeli kararda doğrultuğa çıştırıldığını belirtti. Daire, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararında hukuka aykırlık görmediğini belirterek, sanığın temyiz istemini esastan reddetti ve 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı.