Ankara'da yaşayan bir kişinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir siyasetçiye "pislik" demesi sonrası kişi hakkında, şikayet üzerine "hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.

6 AY HAPİS CEZASINA HÜKMETTİ

Dosyaya bakan Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın eylemini hakaret suçu kapsamında değerlendirerek 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanık ise istinaf başvurusunun reddedilmesinin ardından dosyayı temyize taşıdı.

‘SİYASETÇİLER HOŞ GÖRÜ GÖSTERMELİLER’

Temyiz dilekçesinde, "pislik" kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde farklı anlamlar taşıdığına dikkat çeken sanık, sözlerinin hakaret amacı taşımadığını savundu. Ayrıca kamuoyunda görev yapan siyasetçilerin sert eleştirilere daha fazla hoşgörü göstermesi gerektiğini ileri sürdü.

‘SOMUT FİİL İSNADI GEREKİR’

Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, hakaret suçunun oluşabilmesi için kişinin onur, şeref ve saygınlığını hedef alan, aşağılayıcı nitelikte somut bir fiil isnadı veya sövme içeren ifadelerin bulunması gerektiğini belirtti.

‘BAĞLAMA GÖRE DEĞİŞEBİLİR’

Kararda, her ağır eleştiri ya da rahatsız edici sözün otomatik olarak hakaret kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edildi. Bir sözün hakaret sayılıp sayılmayacağının olayın koşullarına, kullanıldığı ortama ve bağlama göre değişebileceği vurgulandı.

‘NEZAKET SINIRLARINI AŞIYOR, ANCAK HAKARET DEĞİL’

Yargıtay, somut olayda kullanılan "pislik" ifadesinin nezaket sınırlarını aşan kaba bir hitap biçimi olduğunu ancak ceza hukuku açısından hakaret suçunun yasal unsurlarını karşılamadığını değerlendirdi. Bu gerekçeyle sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmü bozularak dosya yeniden değerlendirilmek üzere yerel mahkemeye gönderildi.