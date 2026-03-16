Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner, İstanbul Şişli'de trafikte seyir halindeyken bir başka sürücü tarafından hakaret ve tehditlere maruz kaldı. Olayın ardından Aydıner, kendisini milletvekili yakını olarak tanıtan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÖNÜNE KIRDI ARACINDAN İNDİ

Sabah'ta yer alan habere göre olay, 15 Ocak günü sabah saatlerinde E-5 karayolu Mecidiyeköy mevkiinde meydana geldi. Aydıner otomobiliyle ilerlerken, arkasından gelen bir araç sürekli kornaya basarak aniden önüne kırdı. Aracından inen sürücü, Aydıner’in üzerine yürüyerek hakaretler savurdu.

KAYIT ALTINA ALDI

Yaşanan gerginlik sırasında Ömer Faruk Aydıner, şahsın saldırgan tavırlarını ve aracına müdahalesini cep telefonuyla kaydetti. Aydıner ifadesinde; saldırganın tehditvari konuşmaları üzerine kendisinin fotoğraflarını çekip videoya aldığını, şahıs aracını önünden çekince hareket ettiğini ancak bu sırada şüphelinin de kendisini telefonla kaydederek "Amcam milletvekili, gerekeni yapacağım" şeklinde söylemlerde bulunduğunu aktardı. Olayın ardından Yargıtay Üyesi Aydıner savcılığa giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.