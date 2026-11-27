Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'daki 5 üyelik için seçim yaptı. Seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Yargıtay üyeliğine seçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mehmet Tuncer de Yargıtay üyeliğine seçilen diğer isimler oldu.

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